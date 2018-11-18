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Unde vor fi amplasate aparatele radar duminică, 18 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 18/11/2018 - 09:30 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Duminică, 18 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. EUROPA
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. MINERILOR
DN 19 SIGHET – SARASĂU

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109F TG. LĂPUŞ – BABA

CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DN 18 TISA – BOCICOIU MARE
DN 18 BERBEŞTI

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – BD. BUCUREŞTI
DN 18 BAIA MARE –BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII
DC 8 STR. UNIRII, MINERILOR
BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA DN 18

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B STR. TINERETULUI TG. LĂPUŞ

ULMENI
ULMENI – GÂRDANI –SÂRBI – BUZEŞTI

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171A ŞIEU

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