Unde vor fi amplasate aparatele radar duminică, 18 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Duminică, 18 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. EUROPA
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. MINERILOR
DN 19 SIGHET – SARASĂU
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109F TG. LĂPUŞ – BABA
CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DN 18 TISA – BOCICOIU MARE
DN 18 BERBEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – BD. BUCUREŞTI
DN 18 BAIA MARE –BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII
DC 8 STR. UNIRII, MINERILOR
BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B STR. TINERETULUI TG. LĂPUŞ
ULMENI
ULMENI – GÂRDANI –SÂRBI – BUZEŞTI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171A ŞIEU