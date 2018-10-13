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Unde vor fi amplasate aparatele radar duminică, 14 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 13/10/2018 - 20:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Duminică, 14 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BLD. UNIRII – STR. DUMBRVAEI
DN 18B BAIA MARE-COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I.CUZA
DC8 – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BORŞA – SIGHET

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUȘ – STR. TINERETULUI

CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

ULMENI
DJ 108/A ULMENI – ŢICĂU

MARAMUREŞUL ISTORIC
DN19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 186 ONCEŞTI

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – SARASĂU DN 19
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. UNIRII

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – SUCIU DE SUS – GROŞII ŢIBLEŞULUI

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI


DN19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 186 ONCEŞTI

DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 IEUD

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

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