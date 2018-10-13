Unde vor fi amplasate aparatele radar duminică, 14 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Duminică, 14 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BLD. UNIRII – STR. DUMBRVAEI
DN 18B BAIA MARE-COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I.CUZA
DC8 – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BORŞA – SIGHET
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUȘ – STR. TINERETULUI
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
ULMENI
DJ 108/A ULMENI – ŢICĂU
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 186 ONCEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – SARASĂU DN 19
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. UNIRII
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – SUCIU DE SUS – GROŞII ŢIBLEŞULUI
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
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DN19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 186 ONCEŞTI
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 IEUD
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI