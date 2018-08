Un nou centru comercial în Baia Mare. Când se deschide

Prime Kapital va dezvolta în România mai multe centre comerciale printre care unul şi în Baia Mare, scrie moneybuzz.ro.

Potrivit prezentării făcute AICI viitorul centru comercial se va întinde pe o suprafaţă de 22.500 de metri pătraţi şi va avea pe lângă un hypermarket Carrefour mai multe magazine de haine şi decoraţiuni interioare.

Baia Mare Value Centre, cu o suprafață de 22.500 mp, va avea ca ancoră un hipermarket Carrefour și unități Altex, TXM, Noriel, DM Drogeriemarkt, Takko, Sportisimo, New Yorker, CCC, Pepco, Deichmann și Jysk. Baia Mare Value Centre se va deschide până la sfârșitul acestui an, mai scrie sursa citată.

Prime Kapital este o companie imobiliară înființată de sud-africanul Martin Slabbert, fostul CEO NEPI și Mihai Vasilescu și se concentrează pe investiţii şi dezvoltări imobiliare în segmentele de retail, office, industrial şi rezidenţial în Europa Centrală şi de Est.

Foto: primekapital.com