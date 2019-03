Un elev român s-a calificat în Finala olimpiadei geniilor din SUA

Un elev al Liceului „Nicolae Balcescu” din Medgidia a fost invitat la faza finala a Olimpiadei Geniilor, ce se va desfasura in iunie in New York – SUA, in urma rezultatelor obtinute la competitii internationale, in ultima etapa a olimpiadei intrand 30 de finalisti din intreaga lume, a informat, joi, conducerea unitatii de invatamant.

Theodor Florentin Furtuna, elev in clasa a XI-a, s-a calificat in finala Olimpiadei Geniilor cu planul de afaceri numit Stay Wild, care propune derularea unei mici afaceri prin care sa se salveze parcurile nationale din Romania.

„Liceul Teoretic ‘Nicolae Balcescu’ din Medgidia obtine noi premii internationale! Continuand traditia participarii la concursuri extrascolare de inalta valoare stiintifica si cu efecte educative incontestabile, si in acest an scolar elevii din Medgidia au concurat cu elevi nu doar din Europa, ci chiar din intreaga lume.

Astfel, Theodor Florentin Furtuna, elev in clasa a XI-a, a obtinut la concursul NASA Ames Space Settlement, Premiul II, Categoria Eseu Literar, cu o lucrare originala – Nova Civitas Solis – in care a prezentat o posibila organizare statala a unei statii orbitale.

Theodor a participat si la Olimpiada Geniilor (Genius Olympiad), organizata de Oswego State University of New York, unde s-a calificat in finala Categoriei Business Plan (30 de finalisti din intreaga lume) cu planul de afaceri numit Stay Wild, care propune derularea unei mici afaceri prin care sa se salveze parcurile nationale din Romania”, se arata intr-un comunicat de presa.

Conform sursei mentionate, Theodor Florentin Furtuna este invitat la International Space Development Conference (ISDC), organizata de NASA si National Space Society, intre 6 si 9 iunie 2019, in Arlington, Virginia, si la faza finala a Olimpiadei Geniilor organizata de Oswego State University of New York, intre 17 si 23 iunie 2019, in Oswego, New York.