Un deținut condamnat la pedeapsa capitală în așteptarea execuției, a cerut o ultimă dorință, un pix și o foaie. După ce a scris timp de câteva minute, condamnatul a chemat gardianul închisorii și a cerut ca acea scrisoare să fie dusă mamei lui.

Scrisoarea a spus:

„Mamă, dacă ar fi fost mai multă dreptate în lumea asta, am fi fost în doi astăzi să fim condamnați și nu doar eu. Ești la fel de vinovată ca și mine, chiar ești vinovată și de viața pe care o pierd.

Îți amintești când am furat și am adus acasă bicicleta unui băiat?

M-ai ajutat să o ascund ca tatăl meu să nu afle și să mă pedepsească.

Îți amintești când am furat banii din portofelul vecinului?

Ai fost cu mine cheltuindu-l în mall.

Îți amintești când te-ai certat cu tatăl meu și a plecat?

Vroia doar să mă corecteze, pentru că în loc de a studia, am copiat tema examenului…. în cele din urmă m-au descoperit și m-au expulzat.

Te-ai pus împotriva tatălui meu și a profesorilor, iar eu nu am învățat nimic, devenind un delicvent, în cele din urmă.

Mamă, eram doar un copil, după am devenit un adolescent tulburat și acum sunt un om intolerant și agresiv.

Mamă, eram doar un copil care avea nevoie de corecție și nu o aprobare. Dar totuși Eu te iert!

Eu doar te rog să dai să citească această scrisoare la un număr cât mai mare de părinți, din toată lumea, astfel încât aceștia să știe că au o responsabilitate de a crește un copil, făcându-l să devină un om, care poate acționa prin a face bine sau rău….

Mulțumesc, mamă, pentru că mi-ai dăruit viața și m-ai ajutat să o pierd.

Fiul tău delicvent

De asemenea, am vrut să vă reamintesc că:

Cine refuză să-și pedepsească fiul, nu-l iubește. Cine îl iubește nu ezită să-l certe.

Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea. Educă copii, și nu va fi necesar să pedepsești adulții.”