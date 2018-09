Un copil care şi-a rupt mâna la GRĂDINIŢĂ, trimis cu taxiul la spital

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a început o anchetă în cazul unui copil de doi ani şi opt luni care şi-a rupt mâna la Grădiniţa Şcolii Nr. 9 şi a fost dus cu taxiul la spital, varianta fiind considerată ”mai rapidă”. Educatoarea chiar a dat mamei copilului 10 lei să plătească taxiul.

Dorina Baban, directorul Şcolii Nr. 9 din municipiul Vaslui, a declarat vineri că băieţelul şi-a rupt mâna după ce a căzut, sub privirile educatoarei, care nu a putut face nimic în acel moment.

„Din păcate, în urmă cu două zile, copilul s-a împiedicat şi şi-a rupt mânuţa sub ochii doamnei educatoare, care nu poate fi acuzată sub nicio formă de neglijenţă, pentru că femeia era acolo, dar nu a reuşit să îi oprească acea cădere. Treaba cu taxiul este adevărată, în sensul că noi am urmat toate procedurile, am anunţat ISJ, Poliţia, Primăria, toată lumea ştie despre ce este vorba, am urmat toate procedurile. Asistenta medicală a grădiniţei a văzut copilaşul şi a zis că trebuie făcută o radiografie. Noi nu aveam de unde să ştim care este gravitatea leziunii. Am ales varianta mai rapidă şi am zis că, dacă mămica acelui copil este de acord, ca să câştigăm timp, să meargă cu un taxi, nu cu Salvarea, pentru că nu era pusă în pericol viaţa copilului în acel moment”, a spus, Dorina Baban.

Aceasta a adăugat că mama copilului a fost chemată la unitate şi, cu acordul ei, educatoarea i-a dat 10 lei pentru a lua un taxi până la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

„Mămica nu avea la ea geantă, bani, nu avea nimic, pentru că femeia a venit în grabă. Doamna educatoare a vrut să câştige timp şi s-a oferit să îi dea bani de taxi, respectiv 10 lei. Nu înţeleg de ce pe doamna a deranjat-o acest gest. De CE este interpretat negativ acest gest?! Noi ne-am exprimat regretul pentru suferinţa copilaşului”, a spus Dorina Baban.

La rândul lor, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui au declarat că a fost începută o anchetă în acest caz.

„Ne-am interesat, am mers acolo, am văzut. Pur şi simplu copilul s-a împiedicat şi a căzut pe mânuţă, a fost vorba despre un accident nefericit. A fost trimis la spital, dar nu ştiu acum să vă spun cum. Facem o anchetă. Îmi pare foarte rău, pentru că e vorba despre un copil mic”, a declarat, vineri, Ana Botan, inspectorul şef adjunct al ISJ Vaslui.

Copilul a ajuns la spital şi a fost transferat la Spitalul de Pediatrie “Sfânta Maria” din Iaşi, unde a fost supus unei intervenţii.

„Copilul a fost internat, a fost făcută reducerea fracturii şi acum este bine, a fost externat”,a declarat, corespondentului MEDIAFAX, dr. Lucian Cernahoschi, purtătorul de cuvânt al Spitalului “Sfânta Maria”, din Iaşi.