Un asistent medical a renunţat la spitalele de top din SUA să conducă un cămin de bătrâni în Cluj

Robert Simon, un sălăjan de 48 de ani, fost asistent medical la spitale de top din SUA, s-a întors în ţară şi conduce un cămin de bătrâni în judeţul Cluj. Viziunea sa este că pe primul loc trebuie puse nevoile vârstnicilor şi vrea să schimbe mentalităţile.

Robert Simon era inginer zootehnist când a plecat în Statele Unite ale Americii, în 2002, când a câştigat Loteria Vizelor, iar acolo a încercat mai multe meserii, dar a ajuns să devină asistent medical licenţiat.

”La începutul aventurii mele americane, lucram la o fabrică, alături de mulţi români. În timpul liber am mers să lucrez voluntar la un spital din localitatea unde locuiam, Ann Arbor, din statul Michigan. Astfel, pur şi simplu m-am îndrăgostit de lumea medicală şi am decis că asta vreau să fac în viaţă. M-am înscris mai întâi la o şcoală de infirmieri, apoi am urmat o facultate de asistenţi medicali”

Românul a obţinut a doua sa licenţă în 2008. Iniţial, a fost angajat la St. Joseph Mercy Hospital, din Ann Arbor, spitalul unde făcuse voluntariat, apoi s-a transferat la Detroit Medical Center. Cel mai mult i-a plăcut să lucreze la Henry Ford West Bloomfield, un spital cu 191 de paturi de lângă Detroit.

”Aici mă ocupam de unităţi monitorizate. Erau bolnavi cu diverse afecţiuni grave la inimă sau plămâni, care nu erau la terapie intensivă, dar aveau nevoie de multă atenţie. Am lucrat la spitale foarte moderne, foarte apreciate, unde veneau să se trateze oameni din întreaga lume”, a detaliat românul.

La ”Henry Ford”, Simon s-a simţit apreciat şi respectat, iar după un timp, a ajuns chiar să le predea meserie studenţilor.

”Le-am predat un an studenţilor de la <<nursing>>, care veneau în practică la spitalul Henry Ford. Am fost responsabil pentru opt studenţi. I-am învăţat să pună branule şi să facă perfuzii, să facă injecţii, să asculte pacienţii la inimă şi multe altele. Nu era ceva simbolic. În final, fiecare student ajungea să răspundă direct de 2-3 pacienţi”, a arătat bărbatul care are rădăcini sălăjene.

Acesta a explicat că spitalul de lângă Detroit este unul dintre cele mai spectaculoase din lume din punct de vedere al arhitecturii, interiorul fiind asemenea unui mall, cu cinema şi spaţii de servicii.