Un altfel de Festival la Baia Mare, Festival de Nonformal – FOTO

Baia Mare. August. Căldură mare. Și o atmosferă incandescentă. La fel de incandescentă precum atmosfera din cadrul Festivalului Nonformal care a animat timp de patru zile comunitatea din Baia Mare.

În Parcul Municipal Regina Maria bătăile de tobe au sunat continuu. Iar pe alei, au apărut brusc câțiva oameni care se jucau cu tot felul de instrumente de jonglat. La Centrul Comunitar s-a improvizat intens. În atelierul de teatru de improvizație. Alături de ei, un alt grup învăța despre joc și efectul său educativ pe lângă cel ludic și participativ. În atelierul de animație socio-educativă. La Bastionul Măcelarilor nu au existat actori. Doar spectACTORI în cadrul atelierului de teatru forum. Iar la sala Studio a Teatrului Municipal Baia Mare luminile alternau cu tenebrele într-o poveste creată prin teatru de umbre. Mai în centru s-a desenat de zor dar și cu spor în atelierul de facilitare grafică. Alături se exprimau situații folosind tehnici din dramă în atelierul de teatru playback. Nu în ultimul rând, s-a dezbătut argumentat și s-au creat discuții cu sens la atelierul de arta găzduirii.

După trei zile de lucru intens, participanții festivalului au ieșit în lume prin o serie de spectacole și reprezentații la care invitații de mare rang au fost chiar membrii comunității. Și au arătat celor din jur cât de mult se poate învăța în doar câteva zile de un profan. Cuvintele care au apărut cel mai des la finalul evenimentului au fost învățare și emoție. Concluzia: nu învățăm doar cu capul, dar, mai ales cu inima. Iar copilul din noi abia așteaptă să se lase din nou fermecat de miriajul învățării, dacă acesta este făcut cu zâmbetul pe buze și prin implicare activă a tuturor.

Deschiderea oficială a Festivalului Nonformal a avut loc miercuri, 8 august, în Piaţa Cetăţii din Baia Mare și s-a încheiat celebrând activ Ziua Internațională a Tineretului din 12 august, unde altundeva decât în Baia Mare – Capitala Tineretului din România. Proiectul a fost organizat de Asociaţia DEIS cu sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare. Reprezentațiile și spectacolele publice create de participanți pot fi urmărite în secțiunea de materiala video de pe pagina de Facebook Baia Mare – Capitala Tineretului din România. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în acest proiect din instituțiile partenere: Primăria și Consiliului Local Baia Mare, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, Consiliul Județean Maramureș și Teatrul Municipal Baia Mare.

Festivalul s-a încheiat. Dar spiritul lui merge mai departe în comunitățile celor 120 de tineri şi lucrători de tineret din toată România, unde aceștia vor ducem mai departe metodele, emoțiile și lecțiile învățate.

”Festivalul Nonformal pentru mine a însemnat foarte mult. Am reușit să văd exact cum este să iei câteva idei, iar apoi sa le pui în practică, dar să nu îți scape din vedere nici cel mai mic detaliu. Am învățat lucruri noi, m-am perfecționat pe anumite sectoare și sunt sigur că toată aceasta experiență de la Nonformal mă va ajuta foarte mult pe viitor. Cred cu tărie, că orice dorință a tinerilor poate fi transpusă într-un proiect, iar mai apoi pusă în practica, deoarece am învățat că nimic nu este imposibil”, a spus Claudiu Mike, 19 ani, responsabil logistică în acest proiect

”Deși pot sa spun că a fi voluntar în “Echipa Nonformală”, cum semnam noi email-urile, a fost o adevărată provocare, a fost și un context de învățare foarte complex. Pentru mine Festivalul Non-formal a început cu câteva zile mai repede având responsabilități pe partea de organizare generală. În primul rând am avut contact cu toți participanții și mi-am dezvoltat foarte mult competențele de comunicare. Apoi, inevitabil au apărut și încurcături sau probleme, dar am descoperit modalități de a le gestiona rapid și eficient. La final de festival pot să spun, ca deobicei, că am făcut ceea ce-mi placea, mi-am atins scopul principal – de a descoperi oameni noi și interesanți – iar acum știu mai multe atât despre lumea Nonformală și despre organizarea unui festival de o asemenea amploare, cât și despre mine ca om, ca voluntar.” , a precizat Bea Konyves, 18 ani, responsabil organizare ateliere în acest proiect.