Ultimele pregătiri pentru meciul “istoric” de pe Arena Zimbrilor.

Nationala de rugby a Romaniei va disputa pe 10 noiembrie 2018, un meci de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship 2019, in care va intalni Portugalia. Partida va avea loc la Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, de la ora 14:00 si va fi transmisa in direct pe Telekom Sport.

Vineri, 9 noiembrie, in sala de conferinte a Arenei Zimbrilor a avut loc conferinta de presa ce a prefatat meciul. La aceasta au participat antrenorul Portugaliei, Martim Aguiar si capitanul Salvador Santos, antrenorul Romaniei, Thomas Lievremont si capitanul Mihai Macovei, dar si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache.

Iata ce au declarat cei prezenti:

“Suntem constienti de perioada mai dificila din ultimele luni, insa ziua de maine este despre altceva, despre constructia unui nou grup, despre atingerea unui nou obiectiv. Trebuie sa mentinem Romania in acelasi esalon, trebuie sa lasam ceva in urma pentru viitorul rugbyului romanesc. Avem un staff nou, un nou sistem de joc, au avut loc schimbari in grup, vin tineri care vor sa dea totul pentru tricoul nationalei si asta ne bucura. Eu personal am revenit acasa, in orasul unde m-am format ca jucator senior si pot spune cu toate sinceritatea ca aici a fost totul foarte bine organizat. Le multumim celor care au facut asta posibil, ramane ca maine suporterii sa fie langa noi si noi sa ii rasplatim cu un meci frumos”, a declarat Mihai Macovei, capitanul Romaniei.

“Este dificil sa incepi un nou ciclu cu un meci de baraj. Portughezii sunt tineri, trebuie sa ramanem vigilenti in privinta lor, concentrati pe meci, pentru a-l castiga. Avem o combinatie de jucatori experimentati si jucatori noi, am incredere ca primii ii vor ajuta pe cei noi astfel incat sa castigam impreuna. Vom avea trei debutanti in acest meci pentru ca ne-au demonstrat la meciul contra Kenyei si in cele doua saptamani de pregatire de la lot ca sunt capabili sa faca fata rigorilor unei astfel de confruntari. Trebuie sa incepem ceva nou, avem nevoie de entuziasmul lor, dar si sa gasim un echilibru intre experienta si entuziasm”, a declarat Thomas Lievremont, antrenorul Romaniei.

“Acest meci este de o importanta majora pentru noi ca natie. Reintalnim Portugalia, sunt o echipa puternica, priceputa la rugby 7, rapida, vioaie. Multumim tuturor celor de aici, de la Baia Mare, care ne-au sprijinit pe parcursul pregatirii, Baia Mare este un oras pilon, echipa de rugby de aici, CSM Stiinta Baia Mare se bate la titlu in fiecare an, meritau sa organizeze impreuna cu noi un astfel de meci. Sper ca maine sa avem un stadion neincapator, motivatia adusa de suporteri este esentiala, ei sunt al 16-lea jucator care poate face diferenta.

World Rugby si FRR au procesat peste 50 de CV-uri depuse pentru postul de antrenor principal al Romaniei, insa am hotarat de comun acord ca Thomas este persoana potrivita. Trebuie sa urmareasca jucatorii din Franta, sa avem o anumita tipologie pe care ne axam, totul pentru a obtine calificarea la RWC 2023. A fost o alegere grea, o adevarata batalie, insa Thomas este cel care ne va duce mai departe destinele rugbystice. Este cea mai buna alegere in acest moment. In rugby nu se fac asemenea judecati de valoare, nu se cantaresc cartile de vizita, veti vedea singuri ce poate, isi va dovedi potentialul incepand cu acest meci.”, a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby

“Maine ne vom confrunta cu o echipa experimentata, pe care am studiat-o indeaproape si careia vom incerca sa ii facem fata cu toate resursele noastre. Suntem o echipa tanara, dornica sa joace si speram ca maine sa demonstram ce putem”, a declarat Salvador Santos, capitanul Portugaliei

“Ne bucuram sa putem intalni echipe bune, cum este reprezentativa Romaniei. Pentru noi acest meci este in acelasi timp si o oportunitate, si o provocare. Ne dorim ca jucatorii nostri sa vada standardul caruia trebuie sa ii faca fata, sa vada ce se va cere de la ei, pentru ce trebuie sa munceasca. Romania are multe avantaje, este o echipa puternica, evolueaza acasa, insa noi ne vom juca sansa noastra”, a declarat Martim Aguiar antrenorul Portugaliei.

Echipa Romaniei pentru meciul cu Portugalia:

Constantin Pristaviță (CSM Stiinta Baia Mare), 2. Eugen Căpățână (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Țăruș (Sale Sharks), 4. Marius Antonescu (Colomiers), 5. Adrian Moțoc (Agen), 6. Mihai Macovei (Colomiers), 7. Valentin Ursache (Oyonnax), 8. Andre GORIN/Andrei Gorcioaia (RC Massy), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai, 11. Ionuț Dumitru (CSA Steaua), 12. Fonovai Tangimana (CSM Bucuresti), 13. Cătălin Fercu (Timisoara Saracens), 14. Vladut Zaharia (Timisoara Saracens), 15. Ionel Melinte (CSA Steaua)

REZERVE: 16. Andrei Rădoi (Timisoara Saracens), 17. Ionel Badiu (Romains), 18. Alexandru Gordas (CSM Bucuresti), 19. Johan Van Heerden (Perpignan), 20. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22. Vlăduț Popa (Timisoara Saracens), 23.Florin Vlaicu (CSM Bucuresti)

Echipa Portugaliei:

Jose Lupi, 2. Nuno Mascarenhas, 3. Diogo Ferreira, 4. Cunha Salvador, 5. Jose Alte, 6. Salvador Santos (C), 7. David Carvalho, 8. Francisco Sousa, 9. Joao Belo, 10. Jorge Abecasis, 11. Pedro Silveiro, 12. Tomas Appleton, 13. Vasco Ribeiro, 14. Rodrifgo Freudhental, 15. Nuno Guedes

Rezerve: 16. Jose Sarmento, 17.. Joao Melo, 18. Jose Roque, 19. Rui Branco, 20. Francisco Vieira, 21. Antonio Vidinha, 22. Rodrigo Marta, 23. Francisco Bruno

In urma deciziei World Rugby de a descalifica Romania de la Cupa Mondiala 2019 din Japonia si de a o penaliza cu 25 de puncte ca urmare a folosirii unui jucator neeligibil in partidele de calificare, Stejarii au ajuns pe ultimul loc al clasamentului Rugby Europe Championship 2018. Astfel, Romania trebuie sa joace barajul cu Portugalia, care a castigat Rugby Europe Trophy 2018, al treilea esalon valoric, invingatoarea urmand sa evolueze in editia 2018-2019 a Rugby Europe Championship.