Turiştii care au reclamat pensiunea din Săcel au ştiu dinainte ce condiţii vor avea. Ce spun proprietarii

Proprietarii Pensiunii Kristal din Săcel, cea care a fost reclamată de turiştii veniţi din ţară că nu le oferă condiţii, spun că musafirii ştiau la ce să se aştepte şi că au venit în cunoştinţă de cauză. Aceştia au publicat pe pagina de Facebook a pensiunii un punct de vedere pe care îl publicăm integral în cele ce urmează.

“Buna ziua, ma gandesc ca toata lumea așteapta un raspuns din partea noastră, unul oficial cu privire la întâmplarea avută de sărbători alături de unii “oaspeti” ai noștri. Așadar, oferta noastra pentru sărbătorile de iarnă a fost prezentată în format word si trimisă celor interesați. În această oferta erau descrise toate activitățile pe care le desfășurăm si ce anume oferim la masa. Cei ce au insistat să rezerve in cladirea nou deschisa au stiut ca este nefinisata in exterior, asta datorită condițiilor meteorologice nefavorabile. Au fost sunați pe video conferinta si au văzut clădirea si au fost de acord să trimită un avans. Avem o dovadă cu o conversatie pe whatsapp. De cum au intrat în parcare, au ajuns la receptie, au fost întâmpinați cu pălincă si visinata, și au primit si memoriile promise in oferta. I am condus la camerele din clădirea noua, de Cum au intrat in interior au spus că miroase a nou si nu le place. Le am spus, domnilor, dar v am informat că este o clădire noua, si mirosul de proaspăt este specific unei camere nou nouțe. Nu ne place si vrem sa plecam, vrem să primim avansul inapoi si sa mergem in alta parte. Nu am fost de acord cu asa ceva, pentru ca in timpul iernii sunt anumite cheltuieli pe care trebuie să le suporti atunci când este iarna. Nu i a interesant, au devenit violenți, lovindu mă si au continuat cu cearta. Au vrut să vadă bucătăria in care ne desfășurăm activitatea. Este o bucătărie ce are tot fluxul necesar, dar nu este dotată asa cum cere standardul. Au fost revoltați ca noi cu strictul necesar putem sa le oferim o mâncare proaspata si gustoasă. Cel ce a facut filmările si le a trimis mai departe la canalele media, a rămas cazat si a cerut mereu portii suplimentare. Bucătaria, este una simplă, nu are multe dotări pentru ca ele costa, dar trebuie în viața sa începi de undeva. Se spune că marile afaceri au inceput in garaje mici. Dau cateva exemple: Dedeman a început cu un mic magazin, Arabesque cu un singur camion, Betty Ice cu o ghiretă stradală de înghețată si sunt multi oameni ce au inceput de undeva in viata. Mulți au spus că acesta noua cladire este construită pe fonduri europene, dar vreau sa sa stiti ca este construită din fonduri proprii. Statul nu ne ajuta cu nimic, dar pt asta nu iesim in strada sa ne strigăm nemulțumirile si nici nu plecam in diaspora. Cu pasi mici încercăm să creștem mari… Anul trecut am aplicat pentru proiectul Start up Nation, am fi vrut să ne dotam Bucătaria la standarde dar am picat la punctaj…corupția e foarte mare, o stim cu totii, daca am fi impartit jumatate, jumate se rezolva…La noi in Bucătarie se mira toata lumea cum gătim, si in ce conditii, condițiile deși sunt modeste, facem mâncare bună și proaspata, cine ne a trecut pragul stie asta. Facem cumpărături zilnice, tot ceea ce avem este proaspăt, de cand facem turism nu s a îmbolnăvit nimeni pentru ca la noi in congelator nu exista un pui de 7 ani pastrat…la tv au aparut stiri cu oameni ce au mancat din bucatarii autorizate si au ajuns la spital.Ma intreb totusi de ce nu intervine lumea in târguri și la pomene electorale atunci când se gătește în public și toti mănâncă linistiti. Acolo nu mai exista legislație, opc, lege, oameni nemultumiti? Oare sa ne apucam sa gătim si noi in parcare sa vada toata lumea Si sa scăpăm mai ieftin??? Toata lumea pleaca din țară, cei ce rămân nu sunt susținuți, tara este furată de la un capăt la altul si noi ne facem griji pentru ce?….

Toate “doamnele” ce au dat interviu, au rămas în continuare la noi in pensiune, e urat sa ti se ureze Crăciun fericit de la un dușman…ma intreb, atât de nemultumiti au fost cei ce au apărut în fața camerelor încât au continuat să se distreze și să mănânce din bucataria noastră. Nu avem pistoale, au rămas de buna voie aici si din cate ati vazut in live uri s au distrat… Totul a început de la minoritățile țării, motiv pentru care oficial ii rugam pe toti ce sunt rromi sa nu si mai faca rezervare la noi pentru ca nu ii mai primim. Nu facem discriminare, dar după ce au fost violenți si agresivi nu vrem să îi mai avem oaspeti. Mai mult decât atât, în seara de Crăciun, ceterasul nostru impreuna cu formația au primit atenții pentru dedicații, ca mai apoi la plecare sa fie amenințați cu bataia daca nu isi primesc banii inapoi de la aceste minorități. Imi pare rau pentru oaspeții de omenie ce au asistat la aceasta tiganeala. Tocmai din acest motiv rog frumos sa nu si mai faca rezervare la noi rromii patriei…Sa nu ne mai miram ca in Bulgaria, daca se comporta urat li se fura mașinile si sunt bătuți… ne fac de ras in tara, peste hotare si in locațiile în care merg… Sărbători fericite va dorim!”

Foto: https://www.facebook.com/pensiunea.kristal