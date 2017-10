Trei accidente într-o singură zi ! Vezi urmările

Trei accidente rutiere au fost inregistrate in Maramures in ultimele 24 de ore. In urma acestora trei persoane au ajuns la spital, iar doi soferi s-au ales cu dosare penale. Primul accident a fost semnalat politistilor prin apelul de urgenţă 112 carora li s-a adus la cunostinta faptul că pe strada Oborului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident rutier. Un bărbat de 57 de ani din Târgu Mureş, care se deplasa cu o autobasculantă, s-a angajat în depăşirea unui buldoexcavator. Deoarece nu a apreciat suficient distanţa laterală, cele două vehicule au intrat în coliziune iar în urma impactului autobasculanta s-a răsturnat pe partea dreaptă a părţii carosabile. Niciunul dintre conducătorii auto nu a suferit leziuni. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că şoferul autobasculantei avea o concentraţie de peste 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

***

Ieri la ora 14.35, un bărbat a sesizat poliţia din Vişeu de Sus, despre faptul că a fost victima unui accident de circulaţie iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Din cercetările efectuate, la aproximativ o oră de la sesizarea evenimentului, poliţiştii au identificat conducătorul auto şi au stabilit starea de fapt. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani din Vişeu de Sus, care nu a acordat prioritate de trecere unui bărbat de 41 de ani, angajat în traversarea străzii 22 Decembrie pe trecerea pentru pietoni, marcată şi semnalizată corespunzător. Cu toate că pietonul a fost accidentat, acesta şi-a continuat deplasarea spre localitatea Moisei. Atât conducătorul auto cât şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului

***

Poliţiştii din Bogdan Vodă au fost sesizaţi in dupa amiza zilei de 17 octombrie despre faptul că, în localitatea Slătioara, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea uşoară a unei persoane.Din primele cercetări efectuate poliţiştii au stabilit că un minor de 7 ani care s-a angajat în traversarea drumului prin loc nepermis, în fugă şi fără să se asigure, prin spatele unei autoutilitare ce staţiona pe marginea drumului, a fost surprins şi accidentat de un autoturism condus pe direcţia Glod-Slătioara. Minorul a fost transportat la Spitalul din Sighetu Marmaţiei unde nu a necesitat internarea.

Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 32 de ani din Baia Mare, nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.