Transfer la Știința Explorări. Alexandru Dragomir, un ridicător de excepție

Alexandru Dragomir va juca în următoarele două sezoane la Ştiinţa Explorări.

Voleibalistul, care evoluează pe postul de ridicător, a fost transferat de la CTF Mihai I Bucureşti, formaţie cu care a cucerit titlul naţional la juniori, în sezonul 2017-2018. În ultimul campionat a jucat şi în divizia A2 de seniori pentru echipa CSU Ştiinţa Bucureşti.

Alexandru Dragomir este născut în Bucureşti (2 iulie 1999) şi are 1,96 m înălţime. Fost component al echipei naţionale de juniori a României, în acest moment face parte din lotul reprezentativei de tineret.

“Impresarul meu s-a gândit că Știința Explorări este o echipă potrivită pentru mine, în acest moment al carierei mele. Am vorbit apoi cu domnul antrenor Marius Botea și nu am stat mult pe gânduri înainte de a semna cu Știința Explorări.

Nu e o problemă pentru mine că sunt departe de București, deoarece sunt obișnuit. În ultimii ani am fost plecat de acasă, în cantonamente sau la turnee, perioade îndelungate.

Voi juca la Știința Explorări pe același post cu Dragoș Răileanu, un ridicător experimentat, de la care sunt sigur că voi avea multe de învățat”, a declarat Alexandru Dragomir, la primul antrenament făcut alături de noii lui colegi.

foto: Facebook/ Știința Explorări