Tradiţionala slănină cu ceapă, stropită cu horincă, face furori prin Maramureș. Nu există maramureșean care să nu fi consumată cel puțin odată în viață această combinație miraculoasă.

Afirmația că slănina cauzează colesterol ridicat și duce în cele din urmă la condiții grave de sănătate nu este în întregime reală.

Slănina are o reputație proastă de multă vreme și mulți oameni se întreabă dacă este sănătoasă. Dar, are unele beneficii surprinzătoare pentru sănătate care fac din acesta un plus extraordinar pentru un plan de dietă atunci când este consumată adecvat.

S-a dovedit că slănina întăreşte sistemul imunitar. Această calitate se datorează acidului arahidonic, care favorizează scăderea colesterolului, îmbunătăţeşte funcţiile de protecţie ale organismului.

De asemenea, este necesar pentru producerea compuşilor chimici responsabili pentru răspunsurile imune şi reacţiile inflamatorii.

Cantităţi mici de grăsime sunt de folos pentru inimă şi vasele de sânge, reglementează contracţiile musculare ale organelor interne, inclusiv ale muşchiului cardiac, şi sprijină tonusul vascular.

Fumătorii au, de asemenea, un beneficiu dacă mănâncă puţină slănină, datorită faptului ca ea conţine seleniu. Acest microelement întăreşte sistemul imunitar şi previne oxidarea în organism. Astfel, pagubele produse de ţigări se reduc parţial.

Slănina încetineşte şi întoxicarea alcoolică, prin acoperirea pereţilor stomacului cu grăsime şi crearea pansamentului gastric, care previne absorbtia rapidă de alcool din stomac. Alcoolul trece mai departe în intestin, unde, totuşi, va fi absorbit treptat.

Horinca, atât de apreciată de toți oamenii, făcută din prune are un efect asupra digestiei și a metabolizării grăsimilor.

Așa că dacă ai toate aceste ingrediente naturale la dispoziție, nu ar fi rău deloc să te tratezi natural ținând departe bolile și făcând deliciul papilelor gustative.