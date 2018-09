Totul despre asigurarea obligatorie a locuinței

Despăgubirea medie acordată de către Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) se ridică la 2.000 de euro, iar de la înființare până acum, totalul se ridică la trei milioane de euro, a declarat Nicoleta Radu, directorul general al companiei, într-un interviu pentru Libertatea.

Aceasta a mai spus că sunt probleme din cauză că nu sunt rezolvate titlurile de proprietate între moștenitori, ceea ce este o problemă în special în mediul rural. Șefa PAID a detaliat și ce riscuri nu acoperă asigurarea obligatorie.

În total, PAID are la dispoziție peste 900 de milioane de euro, în cazul în care un dezastru major ar lovi România

„Noi asigurăm aceste trei și numai aceste trei dezastre naturale: cutremur, alunecare de teren și inundații. Nu asigurăm locuințele împotriva furtunii, grindinei sau alte fenomene naturale”, a declarat Nicoleta Radu.

Nu se acordă despăgubiri pentru: inundații provocate de vecini, deoarece sunt fenomene provocate de om, nu sunt dezastre naturale; pagube provocate de furtună, cum ar fi deteriorarea acoperișului casei; pagube provocate de grindină; nu este acoperit riscul de incendiu; nu sunt acoperite pagubele asupra dependințelor (garaj, grajd, gard, magazie etc.); nu este asigurată mobila, nici electronicele sau electrocasnicele din casă.

Nicoleta Radu a afirmat că PAID poate face plăți în valoare de peste 900 de milioane de euro datorită reasigurărilor pe care le are. Este vorba de contracte semnate cu mari companii internaționale.

Polița de asigurare a locuinței este obligatorie, iar legislația a fost aprobată în 2008. În anul 2009 a fost înființat PAID, iar în 2010 a fost vândută prima poliță.

Sunt două tipuri de locuințe asigurate: cele realizate din materiale tratate termic, precum cărămidă, beton armat, lemn etc. și cele realizate din materiale netratate termic, precum paiantă sau chirpici.

Pentru cele din paiantă, asigurarea costă 10 euro pe an și suma maximă asigurată este de 10.000 de euro pe an. În cazul locuințelor din materiale tratate termic, prima de asigurare este de 20 de euro pe an, iar suma maximă asigurată este de 20.000 de euro.

Ce trebuie să faci dacă vrei ca asigurarea să acopere mai mult

Șefa PAID a spus că există mai multe opțiuni pentru cei care vor ca asigurarea să acopere o sumă mai mare sau alte bunuri.

Aceasta a dat ca exemplu o persoană din București care are un apartament de 60.000 de euro, și are asigurare obligatorie în sumă maximă de 20.000 de euro, pentru riscurile de inundații, alunecări de teren și cutremur, mai scrie Libertatea.

Dacă vrea să își extindă acoperirea celor trei riscuri până la valoarea de piață a apartamentului, adică până la 60.000 de euro, poate achiziționa o asigurare facultativă de la companiile de asigurări prezente pe piață.

Iar dacă persoana în cauză vrea și acoperirea altor riscuri, cum ar fi incendiu, inundații de la vecini, asigurare pentru electronice, atunci trebuie să facă o poliță facultativă care să acopere aceste riscuri sau bunuri.

Nicoleta Radu a precizat că a existat o discuție în spațiul public ca asigurarea obligatorie a locuinței să acopere și riscul de furtună, în special după tornada de anul trecut, de la Timișoara. Șefa PAID spune că acest lucru nu este oportun, din moment ce fenomenul în cauză este unul foarte rar și nu se poate cuantifica exact în costuri.

„Pentru orice risc nou adăugat în poliță ar trebui calculat un cost. Orice risc are un cost”, spune Radu, care lasă să se înțeleagă că dacă vor fi adăugate noi dezastre care să fie acoperite de asigurarea obligatorie, atunci prețul ar trebui să crească.

Oltenia și Moldova, zonele cele mai puțin asigurate

Nicoleta Radu a afirmat că doar 19% dintre locuințele din România sunt asigurate în acest moment, astfel că peste 80% sunt expuse total, iar proprietarii lor nu vor primi niciun fel de despăgubire dacă vor fi afectați de vreun dezastru.

Mai mult, pentru prima oară în istorie, județele Olt și Vaslui au scăzut sub 8%, astfel că la orice dezastru car ar lovi cele două județe, 92 de case nu vor avea acoperire pentru despăgubiri. Cu procente între 8 și 9 sunt județele Teleorman, Mehedinți, Botoșani și Gorj, adică tot din Oltenia și Moldova.

7,2 milioane de gospodării, în voia sorții

„Din nefericire, modul în care această lege este implementată este unul deficitar. Și din acest motiv, uitați că, în acest moment, avem un grad de cuprindere în România destul de mic, de numai 19%. Asta înseamnă că dintr-un număr total de 8,9 milioane de locuințe care există în România în momentul de față, numai 1,7 milioane sunt asigurate.

Asta înseamnă că 7,2 milioane de locuințe sunt încă neasigurate, ceea ce ne duce la concluzia că în cazul în care s-ar întâmpla un cutremur major mâine 7,2 milioane de locuințe vor rămâne fără niciun fel de ajutor. Lucrul ăsta s-a întâmplat în Italia acum doi ani, în celebrul cutremur din centrul Italiei, iar oamenii încă stau în containere”, a spus Nicoleta Radu.

Cele mai asigurate sunt Bucureștiul și județul Ilfov, cu 38% acoperire, datorită dezvoltării imobiliare și a locuințelor realizate pe credit. Următorul în top este județul Brașov (35%), apoi sunt Timiș (30%) și Sibiu (23%).

Cele mai acoperite localități din țară sunt Sânpetru (de lângă Brașov) și Dumbrăvița (de lângă Timișoara), tot datorită dezvoltării imobiliare din zonă.