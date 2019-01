A fost făcută publică lista anuală a celor mai sigure 10 companii dezbor din lume. Clasamentul este întocmit în baza evaluărilor periodice ale agenţiilor care guvernează aviaţia comercială şi a istoricului de accidente al fiecărei companii.

Portalul de aviaţie AirlineRatings.com a făcut publică lista anuală a celor mai sigure 10 companii din lume. Conform analizei, Qatar Airways a fost declarată a fi cea mai sigură companie aeriană din lume, scrie newsair.ro.

Topul a fost realizat ţinând-se cont de siguranţa şi calitatea serviciilor a circa 405 linii aeriene din toată lumea, relatează traveller.com.au.

Topul celor mai sigure companii aeriene din lume

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

American Airlines

Austrian Airlines

British Airways

Cathay Pacific Airways

Emirates EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

KLM

Lufthansa

Qantas

Qatar Airways

Scandinavian Airline System (SAS)

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin group of airlines (Atlantic and Australia)