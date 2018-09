Top milionari din Maramureș

Revista Forbes Romania an de an face cunoscute persoanele care au reușit să stângă o avere considerabilă, astfel în topul 500 MILIARDARI din Romania, nu lipsesc reprezentanții Maramureșului.

Pe locul 3 ân top se afla sigheteanul VASILE FRANK TIMIS, in varsta de 50 de ani,rezident la Londra si implicat in afaceri cu produse farmaceutice si resurse minerale. Controversatul si foarte discretul om de afaceri originar din Maramures este creditat de Forbes cu o avere de 650 de milioane de euro. El a emigrat in tinerete in Australia, unde a reusit sa detina, la numai 27 de ani,prima sa afacere in domeniul minier. Este initiatorul priectului de la Rosia Montana si acum are o multime de investitii in Africa, unde exploateaza petrol si minereu de fier.

Pe locul 24 in top il regasim pe fostul premier al Republicii Moldova, ION STURZA, rezident in Bucuresti si a carui avere este estimata la 110 milioane de euro. Legatura lui Ion Sturza cu Maramuresul este facuta prin intermediul companiei Romaltyn, unde detine un pachet solid de actiuni si controleaza managementul. Ion Sturza a fost de mai multe ori in Baia Mare in ultimii ani, incercand sa obtina de la autoritatile locale autorizatiile necesare redeschiderii activitatilor de exploatare a unor resurse minerale prin procedeul cianurarii. Ion Sturza mai are in prezent activitate in domeniul imobiliar, lansand recent un complex de birouri pentru industria IT la Cluj.

Pe locul 148 in Top 500 Forbes 2014 se afla DAN VASILE, originar din Negresti-Oas si rezident in Bistrita, proprietarul companiei Dan Steel, creditat cu o avere de 22 milioane de euro. Se ocupa cu productia metalurgica si comertul cu materiale de constructii si are o cifra de afaceri cumulata in 2013 de aproape 100 de milioane de euro.Este proprietarul uneia dintre cele mai extravagante vile din Negresti Oas, vedeta a multor stiri si emisiuni de televiziune.

Pe locul 158 in Topul Forbes 2014 se gaseste actionarul si managerul companiei Aramis din Baia Mare, VLADIMIR IACOB, a carui avere este estimata de catre revista de business la valoarea de 21 milioane de euro. In varsta de 53 de ani, Vladimir Iacob este un om de afaceri foarte discret si detine pachetul majoritar de actiuni al fabricii care produce mobilier si burete pentru IKEA si care, recent, a investit intr-o linie noua de business, mobilier conceput si distribuit exclusiv in Romania, sub marca Aramis Feeling. Noua afacere Aramis detine deja doua show-room-uri in mallurile din Baia Mare si Cluj Napoca si prezinta cateva solutii de mobilare extrem de atractive ca design si pret. Aramis a raportat in 2013 o cifra de afaceri de 120 de milioane de euro si un profit de 6 milioane de euro.

Pe locul 220 in clasament, cu o avere estimata la 16 milioane de euro, se afla proprietarul grupului de firme Maravet, FERENC KORPONAY, impreuna cu familia. Se ocupa cu importul si distributia de medicamente si echipamente veterinare si este unul dintre investitorii privati care activeaza in lumea handbalului baimarean. A inregistrat in 2013 o cifra de afaceri de aproape 23 de milioane de euro si un profit de 2,3 milioane de euro.

Pe locul 232 in Top se afla actionarul minoritaral companiei Aramis, MARIUS SELESCU, detinatorul a 40% din actiunile companiei producatoare de mobilier pentru IKEA. Este atestat de Forbes cu o avere de 15 milioane de euro. Aramis a inregistrat in 2013 o cifra de afaceri de 124 de milioane de euro si este, conform datelor Forbes, cea mai importanta fabrica de mobilier si accesorii din Romania. Este absolvent al Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti si pasionat de arta fotografica.

Pe locul 266 al clasamentului celor mai bogati romani se afla IOAN FILIP din Targu Lapus, proprietarul fabricilor de mobilier Taparo si Sofaworks din Targu Lapus si al fabricii de burete si saltele 4Brands din Baia Mare. Averea sa este estimata de catre Forbes la 12 milioane de euro, iar grupul sau de firme a realizat in 2013 o cifra de afaceri cumulata si raportata de 67 de milioane de euro.

Pe locul 279 in Top 500 Forbes il gasim pe sigheteanul VASILE GODJA, actionar al companiei Plimob, un alt furnizor de traditie al concernului IKEA si care continua o traditie de peste 100 de ani in fabricarea mobilierului din lemn curbat, in special a scaunelor. Grupul Plimob are aproape 1500 de salariati in fabricile sale de langa Sighetu Marmatiei, a raportat in 2013 o cifra de afaceri de 36,4 milioane de euro, iar asociatul majoritar Vasile Godja are o avere estimata la 11 milioane de euro.

Pe acelasi loc 279, cu aceeasi avere estimata la 11 milioane de euro se afla si initiatorii si conducatorii grupului de frme ATP Exodus, sotii ADRIANA CIRT si MIRCEA CIRT. Grupul de firme se ocupa cu comertul international de piese auto destinate camioanelor si cu distributia in zona Transilvaniei a mai multor marci de automobile, intre care Opel, Mercedes si Mazda si a unor marci puternice de autocamioane. Mircea Cirt conduce un grup de initiativa care doreste sa construiasca langa Cluj o universitate privata si un campus asociat acesteia.

Pe locul 334 in clasamentul intocmit de Forbes se afla familia MIHAELA si VIOREL COZMA, proprietarii lantului de case de amanet BSG Amanet, operate de compania Bertus. Foarte discreti, meticulosi si deosebit de bine organizati, cei doi soti baimareni au peste 200 de angajati si au construit in ultimii 20 de ani o retea de puncte de imprumut rapid care acopera aproape jumatate din teritoriul Romaniei. Averea lor este estimata de Forbes la 9 milioane de euro.

Se cuvine sa adresam felicitari tuturor maramuresenilor prezenti in acest Top Forbes, sa constatam disparitia din clasamentul din acest an a unora dintre abonatii de anii trecuti (Mihai Lung, Ioan Mihaila si Mircea Coza, intre altii) si sa concluzionam ca, din punctul de vedere al numarului de oameni de afaceri bogati, Maramuresul se situeaza pe un loc bun intr-un clasament national alcatuit pe acest criteriu. Informații din TOP 500 RO pe 2015.