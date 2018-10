Tineri din Portugalia, Spania şi Franţa fac voluntariat în Baia Mare şi Cavnic

Incepand cu luna octombrie 2018, Federatia YMCA ROMANIA deruleaza un nou proiect de voluntariat Eramus Plus intitulat „Youth Power Space II ”, gazduind pentru o perioada de 11 luni 4 voluntari provenind din Franta – Cindy Louise Monique Gourmelon, Portugalia – Catarina Claudia Martins Barbosa, Spania – Olatz Lago Silvestre si Alejandro Chacon de Castro.

Scopul proiectului este de a promova incluziunea si implicarea civica prin imputernicirea copiilor si tinerilor, inclusiv pe cei cu oportunitati reduse, sa devina Agenti ai schimbarii, sustinand diversitatea, toleranta, initiativa, gandirea critica, egalitatea, civismul pentru crearea unei societati in spiritul principiilor democratiei si drepturilor omului.

Ei vor desfasura programe incluzive pentru copii si tineri in Baia Mare si Cavnic, ateliere proprii Youth Power Space , cluburi de leadership si educatie civica pentru tineri, de drepturile omului, No Hate Speech, programul de implicare civica YMCA Youth Parliament, mentorat, curs de limba romana, implicandu-se in proiectele comunitare din cadrul Programului Baia Mare-Capitala Tineretului din Romania.

Ei vor utiliza metode de educatie non formala recunoscute la nivel european

pentru eficienta, atractivitatea si impactul lor: invatare experientiala, invatare prin a face, simulari de rol, energizere, momente de reflectie, munca in echipa,coaching, a class divided, biblioteca vie, YMCA Youth Parliament, ateliere, cluburi pentru tineri, peer to peer, Punctum, Mandala, YouthPass Unfolded, Points of You. Credem cu tarie faptul ca educatia non-formala faciliteaza si conduce la un proces de invatare cu un impact major asupra voluntarilor si beneficiarilor, stimuland creativitatea, participarea activa , initiativa , gandirea critica, incluziunea.

Toate programele din Cavnic si din Baia Mare, in contextul Programului Baia Mare-Capitala Tineretului din Romania , raspund astfel nu numai nevoilor existente dar servesc pentru construirea de punti de cunoastere, de incredere cu comunitatea locala, incurand actiunea locala, implicarea sustinuta a tinerilor in viata comunitatii. Necesitatea unei astfel de abordari a fost reiterata in cadrul ONU ECOSOC Youth Forum din ianuarie 2017 si 2018 , organizatia noastra avand un reprezentant in delegatia World YMCA. Mesajul transmis in acest an a fost: ” Nu ii mai putem privi pe

tineri ca reprezentand viitorul, deoarece atunci riscam viitorul nostru, al tuturor. Tinerii sunt PREZENTUL nostru, ei trebuie sa actioneze ACUM, sa isi faca vocea auzita ACUM, iar noi ceilalti trebuie sa ii ascultam ACUM”.

Proiectul de voluntariat Erasmus Plus “Youth Power Space II” vine sa sustina o astfel de abordare, mai ales in contextul Programului Baia Mare-Capitala Tineretului din Romania, voluntarii avand ocazia de a se implica in variate proiecte si programe cu impact local, regional, national si international, dezvoltandu-si competentele dar , mai mult decat atat, contribuind impreuna cu tinerii voluntari locali la ceea ce ne dorim sa fie “youthquake”: “o schimbare semnificativa culturala, politica, sociala produsa de actiunile sau influentata de tineri” (dictionarul Oxford), adica

exact dezvoltarea capitalului social în randul tinerilor, responsabilizarea tinerilor si a capacitatii acestora de a participa activ in societate (dispozitii din Tratatul UE de la Lisabona).

Proiectul este conceput in jurul voluntarilor SEV ca si figura centrala. De aici decurge si pozitia voluntarilor in organizatia noastra, indiferent de faptul ca sunt romani sau straini. Ei sunt colegii nostri, cu sarcini bine determinate, vocea lor este permanent ascultata, stimuland initiativa, oferind spatiu de “joaca”, fapt ce conduce la dezvoltarea lor personala, sociala, civica, organizatia noastra punand in practica zi de zi sloganul propriu YMCA la nivel mondial: Empowering young people (imputernicim tinerii).

Proiectul “Youth Power Space II ” este co-finantat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene si este organizat impreuna cu partenerii-organizatiile de trimitere ale voluntarilor: Asociacion Building Bridges-Spania, ProAtlântico – Associação Juvenil -Portugalia, Ville de Nevers- Franta.