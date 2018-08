Tânăr ucis de socru sub ochii poliţiştilor

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a fost omorât, vineri, în localitatea Biled din judeţul Timiş, de socru, după ce a fost lovit cu mai multe lovituri de cuţit în faţa poliţiştilor veniţi să aplaneze conflictul izbucnit între cei doi.

Rafuiala incheiatav tragic langa Timisoara, vineri la orele pranzului. O cearta apriga intre doi barbati s-a sfarsit cu o crima.

Un tanar a fost omorat de socru chiar sub ochii politistilor veniti sa aplaneze conflictul.

Nenorocirea s-a petrecut in curtea socrului. Cei doi barbati lucrau in strainatate, iar acum se intorsesera acasa la Biled. Ginerele voia, se pare, sa-si ia copilul si sa se desparta de nevasta, iar asta a starnit furia batranului.

In timp ce barbatii se certau si se amenintau, vecinii au sunat la 112 sa ceara ajutor, de teama ca nu cumva sa se intample o nenorocire.

Politistii au venit si au reusit sa potoleasca spiritele. Oamenii legii au oprit scandalul iscat intre cei doi rivali si i-au pus pe barbati de o parte si de alta a unui gard.

In timp ce agentii luau marturii, orbit de furie, pe neasteptate, socrul a sarit gardul, a scos un cutit si i l-a infipt in spate tanarului, chiar sub ochii politistilor.

Atacul a fost fulgerator si i-a luat pe toti prin surprindere. Lovitura a fost foarte puternica, astfel ca ginerele si-a dat ultima suflare in cateva clipe.

Socrul criminal, in varsta de 60 de ani, a fost incatusat imediat şi va fi cercetat pentru omor.

Socrul ucigas spune ca nu a vrut sa isi omoare ginerele, dar ca s-a temut pentru viata fiicei sale, cu care tanarul se certase si de care voia sa se desparta.

“N-am vrut sa-l omor, ne-am certat. Decat sa-mi omoare el fata, l-am omorat eu pe el. Dar n-am vrut asta. Pentru copil imi dau viata”, a declarat atacatorul pentru opiniatimisoarei.ro.

Politisti de la trupele speciale de interventie au descins la Biled pentru a preintampina o posibila razbunare a rudelor tanarului ucis.

