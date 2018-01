Știința Explorări – Steaua București 0-3 (-17, -17, -24)

Explorări: Râpeanu 1p, Negrean 12p (un serviciu as), Țuțea 5p (un blocaj, un serviciu as), Nagy 6p (un blocaj), Lupu 8p (2 blocaje, un serviciu as), Mocanu 7p (2 blocaje), Popovici (libero). Au mai jucat: Florea, Socaciu 2p și Neamț. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Steaua Kostic 5p (un blocaj, un serviciu as), Matei 8p (un blocaj, un serviciu as), Kouki 10p (2 blocaje), Nemeth 10p (un blocaj, un serviciu as), Cubrilo 8p (un blocaj, 3 servicii as), Ghionea 5p (un blocaj), Lakcevic (libero). Au mai jucat: Johnson 4p, Cherbeleață 6p (un serviciu as) și Toboși. Antrenori: Bogdan Tănase și Răzvan Roșu.

Au arbitrat: Daniel Hadade (Zalău) și Lucian Husa (Cluj Napoca). Observator FRV: Mihai Marin (Ploiești).

Evoluția scorului:

– setul I

2-4, 6-8, 9-13, 12-13, 14-16, 15-21, 17-25;

– setul II

3-4, 6-8, 9-11, 12-16, 14-22, 17-25;

– setul III

4-3, 7-8, 9-8, 9-11, 14-16, 19-19, 21-23, 23-23, 23-25.

Victorie clară obținută la Baia Mare de Steaua, care își consolidează astfel poziția de lider al clasamentului.

Oaspeții au început meciul deciși să încheie conturile cât mai repede. Steliștii au și reușit acest lucru, diferența de valoare dintre cele două echipe spunându-și cuvântul.

În meciul disputat în cadrul etapei a 14-a a Diviziei A1 a existat practic un singur moment de suspans. Acesta s-a produs în setul al treilea, la scorul de 21-23, când băimărenii l-au blocat de două ori consecutiv pe fostul lor coleg, Gabriel Cherbeleață, și au egalat la 23. Momentul bun al gazdelor nu s-a concretizat însă și cu câștigarea setului, Steaua reușind să se impună cu 25-23.

Chiar dacă a pierdut, Știința Explorări a dat cel mai eficient jucător al meciului, Vlad Negrean reușind să puncteze de 12 ori.

La gazde a debutat cu această ocazie liberoul Mihai Popovici, care a avut o evoluție foarte bună, având un procentaj de 48% la preluare.

Bogdan Tănase (antrenor Steaua București): “Noi am fost favoriți în acest meci și ne-am respectat blazonul. Nu putem spune că suntem principalii favoriți la titlu, mai sunt încă multe etape de jucat. Îi admir pe cei de la Explorări că, în condiții finaciare grele, încearcă să țină ștacheta sus, bazându-se aproape în exclusivitate pe jucători români.”

Marius Botea (antrenor Știința Explorări): “Ne-a învins o echipă mai bună, Trecem prin momente mai dificile și trebuie să ne înarmăm cu răbdare, înțelepciune și chiar cu optimism, pentru etapele următoare.”