SCMU Craiova: Halilovic 2p (ași), Lică 22p (2 blocaje, 2 ași), F. Imhoff 6p (3 blocaje), Lupu 1p, Sestan 14p (2 blocaje, 2 ași), B. Ene 4p, Diaconescu (libero). Au mai jucat Milivojevic 3p (un as), R. Călin 3p, R. Olteanu, Georgescu 1p și Majstorovic (libero). Antrenori: Dănuț Pascu și Claudiu Mitru.

Explorări: Răileanu, Cr. Imhoff 12p, Mocanu 8p (3 blocaje), Talpă 8p (un blocaj), Țuțea 4p (un as), Crișan 4p (un blocaj), Popovici (libero). Au mai jucat: S. Dragomir 3p (un blocaj, un as), Al. Dragomir 1p (blocaj), Nagy 1p (as) și Butnaru. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Lucian Husa (Cluj-Napoca) și Cristian Cristea (București). Observator FRV: Dan Blaha (Curtea de Argeș).

Evoluția scorului:

– setul I: 4-3, 6-9, 7-11, 10-9, 12-13, 16-13, 16-16, 20-17, 20-20, 22-22, 25-23;

– setul II: 3-1, 3-4, 7-7, 13-10, 17-12, 20-13, 24-19, 25-22;

– setul III: 5-1, 10-4, 14-6, 18-13, 21-14, 25-17. Știința Explorări a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere suferită, în deplasare, în fața echipei SCMU Craiova, ocupanta locului 2 în clasament. Băimărenii au avut o evoluție bună în primele două seturi, după care balanța a înclinat din ce în ce mai mult în favoarea gazdelor care, grație acestui succes, s-au apropiat la un singur punct de liderul VM Zalău. Băieții antrenați de Marius Botea și Sorin Pop vor evolua în continuare în turneul pentru locurile 7-10, alături de Unirea Dej, CSM Câmpia Turzii și Universitatea Cluj.