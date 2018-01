STENOGRAME – Emil Boc, INTERCEPTAT într-un dosar IMPORTANT, instrumentat de DIICOT

Publicaţia ziardecluj.ro a publicat o parte din discuţiile care s-au purtat între Florian Walter şi Emil Boc, chiar pe 14 noiembrie 2012, în ziua în care procurorii DIICOT au făcut percheziţii la sediul lui ”U” Cluj şi Petrolului.

Florian Walter: Deranjez?

Emil Boc: Am ieşit de la o conferinţă cu cei de la Emerson… reprezentanţi de la American Chamber of Commerce… vă rog!

Florian Walter: Domnule Boc! Văd că de acolo se aprinde o flacără aşa de… nu ştiu de unde a pornit şi asta! Astăzi a venit DIICOT şi la Universitatea şi la Petrolul.

Emil Boc: Ei, nu mai spuneţi! Cum? Cum?

Florian Walter: Deci a venit DIICOT-ul de 3 ori azi şi la club, la “U” şi la Petrolul. Din păcate, vă spun eu că asta …

Emil Boc: Dar în ce context, ce Dumnezeu e asta…?

Florian Walter: Nu ştiu cine porneşte asta, dumneavoastră puteţi să aflaţi mai bine.

Emil Boc: Nu am nici o legătură cu treburile astea.

Florian Walter: Nu dvs., dar părererea mea e că o să fugă şi ultimii investitori, ăstia… şi omul ăsta dacă află toate chestiile astea, nu se mai bagă în ciorba asta acră de 6 luni de zile … Ei vezi …

Emil Boc: Pffffuai… dar asta (neinteligibil) … culmea că în prag de…

Florian Walter: Da…

Emil Boc: … finalizarea unor demersuri….

Florian Walter: Păi tocmai de-asta! Ştiam că mâine vine domnul Bultoc la mine, erau ultimele chestii de…

Emil Boc: Da! Ne-am văzut ieri, am mai discutat ieri, am avut o întâlnire foarte bună şi… da …

Florian Walter: Deci astăzi, dacă e… află chestia asta la presă şi … nu ştiu dacă îl mai vedem pe omul ăsta acolo!

Emil Boc: Sper că nu e nimica… e o chestie din-asta, uzuală …

Florian Walter: Nooo! Nu e uzuală, că nu-ţi venea DIICOT-ul. Dacă era aşa, îţi veneau Finanţele, că au mai fost. Au mai fost şi Garda Financiară.

Emil Boc: Da, ştiu. Ştiu! Mărunţişuri care sunt normale.

Florian Walter: Dar când îţi vine o chestie din-asta, e o chestie superpremeditată, un plan bine-făcut! Deci…

Emil Boc: Nu se poate chestia asta!

Florian Walter: Nu am luat niciun ban de la Statul Român… e o chestie care o să distrugă definitiv…

Emil Boc: Bun, eu acuma sper să rămână la firul ierbii şi să nu aibă alte …

Florian Walter: Va ieşi, vă spun eu! Pentru că şi aicea o să afle presa din Ploieşti! Deci sunt de 3 ore şi dincolo şi dincolo, nuuu…şi ăştia din Ploieşti au şi spus că a venit hârtia de la Cluj să… Ce dracu, când s-au transferat nişte jucători cu zero!! Păi, ăştia se transferă… astăzi au o valoare, mâine nu mai au!

Emil Boc: Păi, da, bineînţeles!

Florian Walter: Nu ai o măsură de a evalua! Da? V-am spus eu! Eu, părerea mea, încă o dată o repet, un lucru foarte, foarte bine pus la punct.

Emil Boc: Asta nu pot să o cred aşa! Mi se pare o nebunie…

Florian Walter: Domnule, au mai fost mai multe tentative, domnule Boc!!! Aia când au venit cu Marţian, erau cu altă tabără! Au mai venit şi cei din Germania, nu aveau nici o legătură să cumpere! Aceia pe care i-aţi primit şi dvs…

Emil Boc: Da. Mi-am dat seama, după ce am văzut…

Florian Walter: După aceea mi-am dat seama şi eu de ei. Deci, acuma a apărut chestia asta. Dacă o dăm la nemţi, să zicem, că ce încercau ei să facă, nu mai apărea treaba asta! De astăzi… Nu s-a făcut acolo şi s-a intamplat într-o săptămână şi ceva să apară oamenii ăstia acolo, s-a influenţat acest procedeu! De astăzi!

Emil Boc: Fantastic!

Florian Walter: Deci e o luptă foarte mare! Cred că nu ştim nici eu, nici dvs în spate ce se află.

Emil Boc: Îhâm… pfffai… îhîm … pfffai… Nu aş crede că este ceva structurat şi organizat, nu aş crede, adică mi se pare …

Florian Walter: Eu vă spun că e structurat şi organizat, ascultaţi-mă pe mine că…

Emil Boc: N-aş crede…

Florian Walter: Avem o vârstă în care părerea mea, experienţa mea şi a dvs ne… ne dăm… ne dăm seama de acest lucru!

Emil Boc: Îmi cer scuze dom’le, mi-aş, mi-aş, aş fi…

Florian Walter: Eu cunosc mai multe informaţii de aici, aşa verbale, mă rog, nu am nişte dovezi, dar este un lucru foarte premeditat! Aici nu mai e vorba nici de bani, de nimic! Că nu e vorba de sume de bani!

Emil Boc: Fantastic, da…

Florian Walter: Credeţi-mă că… pfffu … oamenii ăia, populaţia o să aibe o reacţie super-negativă când o să … se vor vedea cu ea distrusă! Şi noi doi am încercat să o ţinem pe linie de plutire!

Emil Boc: Am încercat să o ţinem pe linia de plutire, să meargă, să… prin ceaţa asta…

Florian Walter: Să găsim soluţii! Eu vă spun, eu la ora asta chiar nu le-am cerut bani, zic, dom’le, uite aia, uite aia, e acolo, se pot reduce din cheltuieli extraordinar de mult din plăţile astea, o sprijinim în dosarele care le are societatea, se pot câştiga toate şi aşa mai departe…

Emil Boc: Încerc şi eu să văd ce ştiu… în regulă! Stăm la firul ierbii, deocamdată! Să o lăsăm aşa…

Florian Walter: E o chestie ciudată, vă daţi seama.

Emil Boc: Bine…

Florian Walter: Ce v-am promis, m-am ţinut de cuvânt! Întotdeauna mă ţin de cuvânt!

Emil Boc: Bine! Mulţumesc mult, tot respectul, sănătate!

Florian Walter: În regulă, sănătate!