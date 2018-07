Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, recunoaşte că statul român nu a făcut tot ce trebuia în cazul tânărului din Braşov, care a murit însă avea nevoie de un transplant pulmonar, precizând că pe lista de aşteptare sunt alţi 31 de pacienţi.

“Din punctul meu de vedere statul nu a făcut tot ce se putea, pentru că lucrurile acestea se rezolvă în timp. Călin avea o problemă foarte gravă de sănătate, problemă identificată încă acum doi ani de zile. Cred că în doi ani am fi putut schimba multe. Am început să schimbăm poate prea târziu pentru Călin, însă poate nu târziu pentru alţi pacienţi. (…) Statul nu a modificat poate legislaţia la timp. (…) Probabil am avut o activitate de pionerat şi nu ne-am gândit că pacienţii noştri au nevoie de mult mai multă grijă şi atenţie. (…) Sunt nişte decizii pe care statul român trebuia să le ia vis-a-vis de transplantul pulmonar. Primii paşi s-au făcut. Am modificat Ordinul 50 care a fost nemodificat din 2004. Astfel, pacienţii care nu pot beneficia de un transplant pulmonar în România pot să meargă în străinătate. Din fericire am început cu transplantul pulmonar în România, dar pentru pacienţii gravi, de asemenea, acest ordin prevede că pot fi trataţi în străinătate”, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Pitea precizează că în prezent România are un acord valabil cu Eutrotransplant, însă ţara noastră nu şi-a respectat atribuţiile.

“În prezent România are un acord perfect valabil cu eurotransplantul. Acest acord a fost încheiat în 2017, din păcate România nu şi-a respectat atribuţiile şi contribuţiile pe care trebuia să le aducă eurotransplantului astfel încât să poată adera la această organizaţie în calitate de membru deplin. Adică, trebuia ca România să intre în acest circuit, să dea nişte organe ţărilor din eurotransplant. Am început să facem asta în urmă cu două luni, doi plămâni au plecat deja spre eurotransplant fiind prelevaţi de specialiştii din aceste ţări. Din punct de vedere financiar, Guvernul nu are o problemă cu acea cotizaţie, că s-a discutat şi despre aceasta, de un milion de euro, dar ca să poţi accesa o asemenea organizaţie trebuie să ai nişte acorduri cooperare. Noi am transmis scrisori către toate ţările membre eurotransplant. Singurii care au răspuns au fost cei din Ungaria şi cu care am început discuţiile. Discuţii care au fost sistate temporar având în vedere că acolo s-a schimbat Guvernul”, a mai precizat Sorina Pintea,

Sorina Pintea mai adaugă că clinica AKH din Viena, care efectua transplantul în cazul pacienţilor români, nu a putut prelua cazul tânărului din Braşov, din motiv că în 2018 a refuzat orice pacient străin, inclusiv românii.

“Nicio clinică din eurotransplant nu a acceptat acest caz. (…) Statul român a negociat anul trecut cinci locuri pentru 2017 ( n.r. – cu clinica AKH), cinci pentru 2018. În 2017 s-a efectuat un singur transplant . Din păcate, lista de aşteptare era plină şi nu puteau să-l pună pentru 2017, spuneau că-l vor pune în 2018. În ianuarie 2018, AKH anunţă că nu va primi niciun pacient din străinătate, nu se referea doar la România. Lucrurile au fost foarte clare, AKH nu a luat anul acesta niciun pacient străin. (…) Am dat o decizie consilierului meu pe probleme de transplant, pentru a putea negocia cu Austria şi Ungaria, el practic a avut câteva intâlniri în Ungaria”, a mai adăugat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii precizează că pe lista de aşteptare a unui transplant pulmonar sunt 31 de pacienţi. Întrebată când se va rezolva situaţia acestora, Sorina Pintea a spus că nu există donatori pentru aceştia.

“Sunt 31 de pacienţi aflaţi pe lista de aşteptare la Agenţia Naţională de Transplant şi la Spitalul Clinic Sfânta Maria. (…) În primul rând trebuie să avem donatori. Trebuie să avem un acord ferm cu o ţară şi suntem cel mai aproape de a avea cu Ungaria. Şi trebuie să avem decizia intrării în eurotransplant, pentru că un acord ferm ne-ar salva de multe lucruri şi nu vorbim doar de transplantul pulmonar. (…) Poate trebuie să acord şansa medicilor noştri de a face transplantul, ei poate pot să o facă însă nu le acordăm suficientă încredere”, a răspuns ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Sorina Pintea a mai spus că restructurarea Agenţiei Naţionale de Transplant va avea loc cât mai curând şi că potrivit unui raport realizat de Ministerul Sănătăţii, mai multe persoane din interior au comis greşeli.

“N-aş putea acum să de detaliez (n.r. – raportul). Pot să vă spun că a greşit şi nu cineva însă mai mulţi. Până la urmă cred că s-a văzut. (…) Concursul pentru noul post de director al Agenţie va avea loc în termenul legal, dar poate avem surprize mai devreme”, a mai spus Pintea.

Ministrul Sănătăţii susţine că pentru Călin Farcaş, tânărul din Braşov care aştepta un transplant pulmonar, statul român oferea banii necesari. De asemenea, Sorina Pintea mai spune că deşi o clinică din india l-a acceptat, aceasta nu îl acceptase pentru transplant, dar pentru evaluare.

Călin Farcaş, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Braşov, care aştepta un transplant pulmonar de mai bine de doi ani, a murit luni noapte la Institutul „Marius Nasta” din Capitală. Pacientul a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu hipertensiune pulmonară, fiind dependent de aparatul de oxigen. În luna aprilie a acestui an, zeci de braşoveni s-au strâns în faţa Spitalului Clinic Judeţean din oraş, pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte transplantul pulmonar în România.