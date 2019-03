Situație ridicolă. Cum a fost amendat un șofer pentru că a murdărit carosabilul cu noroiul de pe stradă

Un bărbat din oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea, a fost amendat de agenţii de ordine publică din cadrul Poliţiei Locale din Focşani, pentru o situaţie de care nu se consideră reponsabil.

Poliţiştii i-au aplicat o amendă de 1.000 de lei, sub motivul că a fost depistat pe strada Mărăşeşti “cu pneurile murdare de noroi împrăştiindul pe asfalt”.

Trecând peste greşeala flagrantă de gramatică, să menţionăm că sancţiunea nu a venit pe loc, aşa cum poate s-ar fi cuvenit, ci la aproape două săptămâni de la trecerea şoferului prin Focşani, când a primit acasă, prin poştă, o înştiinţare să se prezinte la Poliţia Locală să i se aducă la cunoştinţă ce contravenţie a săvârşit, scrie Adevărul.

„După ce am citit adresa primită, am suferit un atac de panică, deoarece, pur şi simplu nu ştiam despre ce este vorba, despre ce fapta contravenţională se face vorbire că am săvârşit la data de 03.02.2019, nefiind oprit în acea zi de niciun organ de poliţie, locală sau de municipiu, ştiind doar că, în acea zi fusesem la cumpărături. Sunt o persoană care conduce prudent, port întotdeauna centura de siguranţă şi nu depăşesc limita legală de viteză”, a declarat bărbatul pentru Adevărul.

Poliţistul local care a întocmit procesul verbal i-a spus șoferului că amenda are legătură cu articolul 5 din Hotărârea de Consiliu Local Nr. 25/2017, care spune că nu are voie „să intre pe străzi, cu autovehicule proprietate personală, cu pneuri murdare”.

Șoferul spune însă că nu el este de vină pentru infrastructura proastă din oraș și că este adeseori nevoit să meargă cu mașina prin gropi pline de apă și noroaie. El a contestat amenda în instanță și speră să i se facă dreptate.

„Fapta mea nu a produs nici o urmare periculoasă. Eu nu am mai fost niciodată sancţionat pentru astfel de evenimente. Nici eu, nici alt şofer care circulă în interiorul oraşului nu avem obligaţia de a deţine în maşină recipiente cu apă, pentru a le spăla ori de câte ori se murdăresc cauciucurile din cauza infrastructurii deficitare”, a argumentat acesta.

Sursa Adevărul