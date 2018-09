Sindicatele din penitenciare anunţă noi proteste

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) anunţă noi proteste ale angajaţilor în faţa penitenciarelor, în perioada 19 septembrie – 3 octombrie, cerând “rezolvarea urgentă” a revendicărilor care ţin de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de respectarea drepturilor salariaţilor.

Sindicaliştii, care au declanşat protestele în faţa penitenciarelor în 7 septembrie, spun că singura reacţie a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a fost aceea “de a dezinforma opinia publică referitor la nemulţumirile angajaţilor penitenciarelor care protestează pretinzând că, subit, condiţiile din penitenciare s-au îmbunătăţit, deşi volumul investiţiilor în penitenciare a scăzut drastic în mandatul domniei sale, de la 42 de milioane de lei la 25 de milioane de lei in 2018 faţă de 2017, după ce fusese înjumătăţit în 2017 faţă de 2016”.

Începând cu 7 septembrie, angajaţii din opt penitenciare au protestat în stradă, acuzându-l pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că refuză rezolvarea revendicărilor legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de respectarea drepturilor agenţilor, ofiţerilor şi personalului civil din penitenciare.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) anunţă, într-un comunicat de presă transmis marţi, că în perioada 19 septembrie – 3 octombrie urmează noi proteste în stradă ale angajaţilor din penitenciare. Astfel, în 19 septembrie vor avea loc proteste la Penitenciarul Bacău, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna, la Penitenciarul Târgu Jiu şi la Penitenciarul Iaşi.

În 25 septembrie, sunt programate proteste la penitenciarele Mioveni, Gherla şi Ploieşti, în 26 septembrie este anunţat un protest la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, iar în 27 septembrie ar urma să aibă loc proteste la penitenciarele Giurgiu, Pelendava – Craiova, Slobozia şi Galaţi. În 3 octombrie este programat un protest la Ministerul Justiţiei.

“Până în prezent, singura reacţie a ministrului Tudorel Toader a fost aceea de a dezinforma opinia publică referitor la nemulţumirile angajaţilor penitenciarelor care protestează pretinzând că, subit, condiţiile din penitenciare s-au îmbunătăţit, deşi volumul investiţiilor în penitenciare a scăzut drastic în mandatul domniei sale, de la 42 de milioane de lei la 25 de milioane de lei in 2018 faţă de 2017, după ce fusese înjumătăţit în 2017 faţă de 2016. Ministrul se poartă de parcă n-ar fi coordonatorul penitenciarelor de aproape 2 ani, lansând, în replică, teme false şi pretinzând c-ar fi descoperit brusc că avem prea multe drepturi precum cele la decontarea transportului, la şi de la locul de muncă, majoritatea penitenciarelor fiind în afară localităţilor urbane, ori la locuinţă de serviciu, majoritatea absolvenţilor fiind repartizaţi în alte localităţi decât cele de domiciliu. Mai pretinde ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că legea nu trebuie respectată şi că poate să ne fure prin semnătura domniei sale şi la plata orelor suplimentare, un drept câştigat abia în 2018 pentru angajaţii din penitenciare prin efortul sindicatelor. Motiv pentru care am şi sesizat luna trecută Parchetul pentru un nou abuz în serviciu în sarcina domnului Toader şi am cerut anularea în instanţă a acestui ordin ilegal. Aşa reacţionează un sinecurist de profesie, care are venituri de aproape 60.000 de lei pe lună (nu, nu este o greşeală), conform propriei declaraţii de avere”, susţine Sorin Dumitraşcu, liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Pe lista de revendicări a angajaţilor din penitenciare sunt incluse: condiţii de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea Statutului poliţistului de penitenciare, încetarea abuzului asupra pensionarilor şi plata integrală a orelor suplimentare curente.

Sindicaliştii spun că ministrul Justiţiei a promis în urmă cu un an standarde privind condiţiile de lucru în penitenciare şi un plan multianual de investiţii, dar nu s-a ţinut de cuvânt. În schimb, bugetul pentru investiţii a fost redus la jumătate. În ceea ce priveşte plata orelor suplimentare restante, sindicatele din penitenciare spun că în continuare sunt peste un milion de ore suplimentare restante neplătite, iar ministrul Justiţiei s-a angajat acum şase luni că acestea vor fi plătite, dar nu s-a ţinut de cuvânt, scrie romaniatv.net.

Ei mai solicită stoparea împuternicirilor ilegale. Respectiv reluarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de management superior şi încetarea “practicii de vasalizare” prin împuterniciri, unele deja ilegale prin depăşirea limitei de 1 an permisă de lege, însuşi directorul general al ANP, Marian Dobrică, fiind împuternicit peste limita legală.

Sindicatele din ANP mai cer eliminarea discriminărilor salariale, respectiv aplicarea legii cadru a salarizării şi pentru personalul din sectorul de apărare ordine publică şi siguranţă naţională începănd cu octombrie 2018, aprobarea Statutului poliţistului de penitenciare, “încetarea abuzului asupra pensionarilor – eliminarea din legislaţie a scamatoriei legislative prin care, începând cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanţă de urgenţă, pensiile angajaţilor din penitenciare, poliţiştilor şi militarilor”, precum şi plata integrală a orelor suplimentare curente.