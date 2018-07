Simona Halep se califică fără emoţii în turul doi la Wimbledon 2018 | VIDEO

Simona Halep s-a calificat în turul doi la Wimbledon 2018, marţi, pe Terenul Central, scor 6-2, 6-4 în faţa japonezei Kurumi Nara, într-o oră şi 17 minute.

“Nu e uşor după ce câştigi un Grand Slam să revii pe teren. Mi-am propus să fiu puternică pe picioare, pentru că ştiam bine cum joacă – ea joacă plat. Nu m-am gândit prea mult la faptul că nu am meciuri în picioare pe această suprafaţă. Nu mă gândesc la rezultat, nici la numărul unu mondial, încerc să mă concentrez pe jocul meu şi pe ceea ce trebuie să fac eu”, a declarat Simona Halep, care avansează spre un tur doi cu Saisai Zheng (126 WTA), jucătoare pe care a învins-o cu 6-2, 6-3 în singurul meci direct, la Shenzhen, în ianuarie 2015.

