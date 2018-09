Serile de poezie de la Desești au ajuns la ediția a XXXX-a

Uniunea Scriitorilor din România, Reprezentanţa Maramureş şi Asociaţia Culturală „Nichita Stănescu” Deseşti, în colaborare cu Primăria şi Consiliul local Deseşti, au organizat cea de-a 40-a ediţie a „Serilor de poezie Nichita Stănescu” de la Deseşti, desfăşurată, în acest an, sub semnul Centenarului Marii Uniri. Manifestarea a avut loc loc vineri, 28 septembrie, în comuna de pe valea Marei. „Serile de poezie”, prin grija Familiei Pârja, au ajuns să fie așteptate și gustate de iubitorii de frumos.

„Ieri a plouat cu poezie la Desesti. O zi de toamna superba, cu oameni frumosi si poezie de calitate. Marele premiu “Nichita Stanescu” al Serilor de poezie de la Desesti a fost acordat poetului Arcadie Suceveanu, presedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Poeziei i s-au alaturat aromele de pancove, placinte si sarmale. Iar cireasa de pe tort au constituit-o Coconii Desestiului si Sighetencele. Multumiri si reverente tuturor celor care au facut din editia a XXXX-a a Serilor de poezie una de tinut minte. Multumiri doamnelor mele dragi-Luminita, Parasca, Ioana, Maria, copiilor minunati, Primariei si Consiliului Local! O reverenta in plus parintelui Ioan Ardelean. Sa ploua cu poezie, cu emotie si frumos in fiecare zi!”, a spus Viorica Pârja.

Din programnu au lipsit o slujbă de pomenire pentru scriitorii trecuţi în veşnicie, decernarea Marelui Premiu „NICHITA STĂNESCU” al Serilor de poezie de la De­seşti (în curtea părintească a poetului Gheorghe Pârja).

Evenimentul a continuat la sala Căminului Cultural, sub semnul Anului Centenar cu un recital de poezie al scriitorilor invitaţi. Spectacol artistic. Invitat de onoare, scriitorul Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Mol­dova.