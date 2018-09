Ședință de sâmbătă cu șefii PSD din Transilvania

În această zi, liberii partidului PSD s-a întâlnit pentru a discuta despre viitorul organizației lor.

„Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii din PSD din Transilvania. Am discutat cateva ore, fiecare cu argumentele sale, despre directia in care trebuie sa se indrepte pe termen scurt si mediu Partidul Social Democrat. M-am bucurat enorm sa vad ca parerile coincid in cele mai multe privinte si am stabilit ca incepand de astazi vom vorbi intre noi, membrii PSD din Transilvania, mult mai des si vom avea pozitii unitare atunci cand se va vorbi despre viitorul nostru.

Sustinem fara rezerve Guvernul PSD-ALDE si aplicarea in continuare a Programului de Guvernare.

Toate atacurile si disensiunile publice intre membrii PSD cu functii de conducere de la Bucuresti trebuie sa inceteze rapid pentru a ne concentra pe rezultatele guvernarii si pentru a ne putea tine de cuvantul dat romanilor in 2016.

Cerem presedintelui Liviu Dragnea convocarea in cel mai scurt timp posibil a unei sedinte (sau a cate sedinte este nevoie) a Comitetului Executiv National pentru a clarifica eventualele nemultumiri a unor colegi. PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul sa isi exprime liber punctul de vedere dar ne dorim sa auzim nemultumirile in cadrul sedintelor statutare ale partidului si nu in mass media. ” a scris președintele PSD Maramureș pe pagina lui de facebook.