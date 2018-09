Se simplifică adopţia în România. Copiii devin adoptabili şi după 14 ani

Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Anul trecut, doar 1200 de copii au fost adoptaţi în toată ţara.

Părinţii care adoptă un copil ar urma primească un stimulent financiar de la stat de cel puţin 600 de lei pe lună. Măsură este cuprinsă în proiectul de modificare a Legii Adopţiei, care va scurta şi procedurile, astfel încât cei mici, să ajungă mai repede la nouă familie. De exemplu, autorităţile nu vor mai căuta rudele de până la gradul al patrulea înainte să declare un copil adoptabil, aşa cum se întâmplă acum.

Pentru fiecare copil care are între 3 şi 6 ani, familia adoptivă va primi lunar, până la majoratul tânărului, câte 600 de lei, în vreme ce pentru copiii care au 7 ani, adoptatorii vor primi câte 900 de lei pe lună de la stat, se arată în proiectul de modificare a legii adopţiei, aflat acum la Consiliul Economic şi Social. Proiectul de lege mai prevede redeschiderea adopţiilor internaţionale, obligativitatea ca autorităţile să găsească rudele copilului de până la gradul III ca să poată deschide procesul adopţiei acestuia, în loc de gradul IV, cum e acum, şi le oferă copiilor care au împlinit 14 ani şansă să fie înfiaţi, în prezent imposibil. Mai mult, pentru fiecare copil adoptat, familia adoptivă primeşte 1.500 de lei pe an de la stat, pentru a plăti serviciile de recuperare medicală sau psihologică, de care are nevoie copilul, în urma recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, scrie economica.net.

Proiectul de modificare a legii adopţiei, în scopul creşterii numărului de copii adoptaţi, prin implementarea următoarele măsuri:

obligativitatea autorităţilor să găsească rudele copilului de până la gradul III ca să poată deschide procesul adopţiei acestuia, în loc de gradul IV, cum e acum;

copii rămân adoptabili şi după ce împlinesc 14 ani, în prezent imposibil;

o propunere controversată care vizează redeschiderea adopţiilor internaţionale.

Iată, concret, cele mai importante prevederi ale proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura adopţiei:

În situaţia copiilor care au împlinit 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie din partea unor familii, persoane atestate. În situaţia fraţilor care pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie de acestora împreună din partea unor familii, persoane atestate. Aceste persoane trebuie să facă parte din familia extinsă a copiilor sau trebuie să fi dezvoltat şi menţinut relaţii personale cu aceştia.

Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă (500 de lei în anul 2018), în cuantum de 1,2 ISR (prin urmare, o indemnizaţie în valoare de 600 de lei în prezent), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:

are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;

e încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;

face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună.

