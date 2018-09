Se măresc alocațiile! Câti bani vor primi în plus copiii?

Guvernul urmeaza sa discute un proiect de lege ce prevede marirea alocatiilor pentru copii.

Astfel, potrivit propunerii legislative, de la 1 ianuarie 2019 copiii in varsta de pana la doi ani ar putea primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce copiii cu varsta intre 2 si 18 ani vor primi lunar cate 150 de lei.

Maririle sunt semnificative; in prezent micutii sub 2 ani primesc 200 lei lunar iar cei de peste doi ani cate 84 de lei lunar.

“Propunerea este de majorare a cuantumului alocatiei cu 50% pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-2 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 300 lei si cu 80% pentru copiii cu varste cuprinse intre 2-18 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 150 lei.

“Romania se afla, din nefericire, pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta cuantumului alocatiei pentru copii. Daca in majoritatea acestor state alocatia porneste de la peste 100 de euro, in Romania copiii primesc echivalentul a 18 euro pentru fiecare copil, o suma care nu acopera decat intr-o foarte mica masura necesitatile unui copil”, a declarat Robert Sighiartau, initiatorul proiectului.

KanalD.ro