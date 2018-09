Sărbătoare la Măgureni. A fost târnosită biserica veche de 122 de ani

În 9 septembrie, duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, a avut loc slujba de târnosire a bisericii din Parohia Măgureni, Protopopiatul Lăpuş, preot paroh Ioan Florin Pălincaş. Evenimentul a fost urmat de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească şi de cuvântul de învăţătură. Slujba a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Sat mic, de doar 45 de locuinţe şi 160 de credincioşi, Măgureniul are o biserică monumentală, construită din piatră şi cărămidă între 1890-1896. Pe atunci satul avea circa 400 locuitori (410 în anul 1900). Locuitorii contemporani au pus mână de la mână şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reuşit ca în anul 2008, pe vremea preotului paroh Petru Chifor, să demareze lucrările de renovare a sfintei biserici, reuşind să tencuiască biserica, să o doteze cu tâmplărie nouă şi să execute partea de scoruş din zid. Lucrările au continuat şi sub păstorirea preotului Ioan Florin Pălincaş, care a venit în parohie în 2011, după trecerea la Domnul a preotului Petru Chifor.

Aceasta a fost cea mai intensă perioadă de renovare a bisericii: s-a executat drenajul la biserică şi cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, s-au început lucrările la pictura din nou de către pictorul Marius Cioran, care a fost finalizată în 2017. În urma vizitei pastorale a Preasfințitului Părinte Chiriarh Iustin din anul 2014, s-a refăcut sfânta masă și proscomidiarul. În anul 2016 s-au montat noua catapeteasmă și ușile de acces, toate executate în lemn de stejar de către meșterul popular Viorel Mihiș din localitatea Baba. În același an s-a montat tubulatura de ventilație în incinta bisericii, materialele fiind donate de către Robert Francisc din Baia Sprie. Între anii 2016-2018 s-au montat icoanele noi pe catapeteasmă, executate de pictorul Marius Cioran. În anul 2017 s-au executat lucrările de încălzire centrală la biserică, pe panouri radiante, costurile fiind suportate de Deputatul Avocat Dr. Remus Adrian Borza și de credincioșii din Măgureni.

Tot în această perioadă a fost introdus curentul trifazic în biserică, instalația electrică a fost reconfigurată și consolidată de către inginerii Dorin și Alexandru Medan. Cheltuielile lucrării au fost suportate de către inginerul Dorin Medan.

În anul 2018, biserica a fost dotată cu mobilier nou, compus din scaun arhieresc, străni, închinători, executate de meșterul Viorel Mihiș din Baba şi au fost montate policandre noi din bronz, prin sponsorizare din partea domnului Remus Adrian Borza și a credincioșilor din Măgureni.

Slujba de târnosire s-a făcut după toate rânduielile Bisericii Ortodoxe: în piciorul Sfintei Mese, rezidite din materiale de foarte bună calitate, cu tăblie din marmură, de mărime potrivită şi fără trepte în jurul ei, au fost puse Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de Sfinţire, iar în cele patru colţuri, în locurile făcute în marmură, au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti, gravate în marmură, ca să nu se şteargă: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. A fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir biserica în exterior şi interior, Sfântul Altar, pictura, proscomidiarul, catapeteasma şi icoanele de pe ea.

Cu ocazia târnosirii, pe lângă hramul istoric Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat şi al doilea hram acestui sfânt locaş de închinare, hramul sărbătorii împărăteşti din ziua târnosirii, adică Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

În fruntea unui sobor de peste 30 de preoţi şi diaconi a sâvârşit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Ioan Florin Pălincaş, paroh, Pr. Vasile Botiş de la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, preoţi din parohiile comunei Cerneşti, din cele vecine şi din protopopiat, preoţi invitaţi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic “Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

În mulţimea de credincioşi s-au aflat primarul Vasile Giurgiu al comunei Cerneşti, viceprimarul Ionel Gherghel, Deputatul şi Avocatul Dr. Remus Adrian Borza din Bucureşti, născut în Măgureni, binefăcători, sute de credincioşi invitaţi la acest unic eveniment din viaţa satului.

Biserica lui Hristos, prin puterea Crucii, ne păzeşte, ne ocroteşte, ne ajută

În faţa credincioşilor veniţi la biserica din Măgureni, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ţinut un cuprinzător cuvânt de învăţătură pornind de la Evanghelia zilei, dar inspirat şi de duminica actuală, cea dinaintea Înălţării Sfintei Cruci.

“Întruparea Mântuitorului se adresează întregii lumi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Răstignirea Mântuitorului se face pentru întreaga umanitate, pentru ca tot cel ce crede Întrînsul, tot, de oriunde, din orice timp, din orice loc, din orice neam, din orice seminţie, tot cel ce crede Întrânsul să nu piară şi să aibă viaţă veşnică. Este foarte profundă teologia acestui verset, pentru că Întruparea Mântuitorului a venit să salveze toate neamurile Pământului, iar noi, care am intrat prin poarta Botezului în creştinism, suntem creştini ai Crucii şi ai Învierii, ai Răstignirii şi ai biruinţei prin Înviere. Noi nu privim Crucea ca pe un obiect, Crucea pe care S-a Răstignit Hristos, Crucea în cultul ortodox nu sunt doar două lemne puse unul peste altul sub formă de cruce, ci are întotdeauna zugrăvit pe ea Chipul Mântuitorului, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Crucea a fost, pentru Apostoli, după Pătimirea, Moartea şi Învierea Domnului şi Înălţarea la Cer, Crucea a fost arma de biruinţă şi a rămas arma de biruinţă. Crucea în vremea Apostolilor a fost propovăduită, a fost cinstită şi a fost oferită ca armă de biruinţă. Biserica lui Hristos, prin puterea Crucii, ne păzeşte, ne ocroteşte, ne ajută.”

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” şi “Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana” din Parohia Măgureni, Protopopiatul Lăpuș, preotul paroh Ioan Florin Pălincaş a fost hirotesit iconom stavrofor.

Pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii din Măgureni, primarul Vasile Giurgiu şi viceprimarul Ionel Gherghel au primit Gramata Episcopală

Diplome de vrednicie au fost oferite prim-epitropului Gheorghe Marcel Medan, consilierilor parohiali Ioan Roman, Gheorghiță Roman, Teofil Medan, Vasile Florean, Doru Florean, Vasile Pinte, Claudiu Manciu, Aurel Viman, fostului primar Nelu Vasile Șovre, cântăreţului bisericesc Radu Roman şi paraclisierului Augustin Medan, precum şi binefăcătorilor Deputat şi Avocat Dr. Remus Adrian Borza, Ing. Dorin Medan, Sebastian Gherghel, Ioan Dolha, Gheorghe Roman şi pictorilor bisericeşti Marius Cioran şi Daniel Burnar.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană.

Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a slujit în satul natal Rohia

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica copilăriei Preasfinţiei Sale, biserica cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” din satul natal Rohia, Protopopiatul Lăpuş, în fruntea unui sobor format din toţi cei peste 30 de preoţi care s-au născut în Rohia şi au venit împreună cu familiile la acest praznic măreţ. Din sobor au fîcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii “Sfânta Ana” Rohia şi fostul consilier eparhial administrativ Pr. Ioan Pop, fiu al satului.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului.

La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu Ierarhul toţi fiii satului, de aproape sau de mai departe, veniţi pentru această mare sărbătoare a bisericii şi satului.

A fost pentru prima dată când hramul acestei biserici a fost ţinut cu atâta dăruire, credincioşii din Rohia fiind ataşaţi de generaţii de Mănăstirea “Sfânta Ana” Rohia, pe care o iubesc nespus de mult.

A fost o sărbătoare de suflet, a fost o întâlnire cu fiii satului, în faţa cărora Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a rostit un cuvânt de învăţătură pornind de le Evanghelia duminicii de la Sfântul Evanghelist Ioan 3, 13-17, convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim. În cadrul Sfintei Liturghii un diacon a fost hirotonit întru preot.