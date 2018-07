Salarii mai mari pentru angajaţii muzeelor din Maramureş

Angajaţii muzeelor care sunt în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş vor primi salarii mărite. Decizia a fost luată în urma unei discuţii dintre managerii instituţiilor de cultură şi Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

“Am avut o discutie aplicata despre situatia salariala din cadrul celor 4 muzee din subordinea administratiei judetene (Muzeul de Istorie si Arheologie, Muzeul de Etnografie si Arta Populara, Muzeul de Arta si Muzeul de Mineralogie).

Le multumesc domnilor si doamnelor manageri pentru sprijinul acordat pentru rezolvarea unei probleme care genereaza unele nemultumiri in randul unor categorii de angajati.

Principiile legii salarizarii unitare promovate de catre PSD trebuie respectate : munca egala, plata egala!

Ma bucur ca am reusit sa identificam solutiile legale astfel incat in maxim 2 saptamani toate salariile din aceste 4 institutii sa fie aliniate dupa principii corecte!”, a spus Gabriel Zetea.