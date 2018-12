Românii din Spania au încins Hora Unirii alături de un primar din Maramureş – FOTO şi VIDEO

Zeci de români stabiliţi în Spania au sărbătorit ziua de 1 Decembrie aşa cum se cuvine, cu o Horă a Unirii. Alături de ei au fost şi un primar din Maramureş şi un consilier judeţean. Este vorba despre Lucia Butcure, primarul Comunei Cupşeni şi Liliana Moga, consilier judeţean.

Cele două au călătorit la Pradejon pentru a fi alături de românii din Diaspora care au sărbătorit Centenarul.

“În sânul comunității de români, am sărbătorit azi 100 de ani de la Marea Unire: Transilvania cu România Mare….Alături de prietena mea dragă, Liliana Moga Reghina, ne-am alăturat concetățenilor mei din Spania, dar și celorlalți români ce au venit alături de noi.Am fost întâmpinate exemplar de către femeile deosebit de harnice din comună și de către doamna profesoară de română: cu pâine și sare.Am salutat prezența în mijlocul nostru a primarului de Pradejon, domnul Oscar, un primar tânăr, amabil și cu deschidere spre cei ce locuiesc în comunitatea dumnealui.De asemenea, o surpriză plăcută a fost și prezența consulului român de Bilbao, căruia îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase.Debutul a fost unul minunat: am fredonat cu toții Imnul Național.Un spectacol inedit ne-au prezentat copilașii românilor: frumoși la chip, cu suflet curat, zâmbet sincer și inocență în privire. Suntem bogați: avem copii minunați, avem un viitor, avem nemărginirea în brațe și speranța unor realizări măreța! De asemenea, spre final un micuț românaș ne-a colindat, iar apoi două fete minunate din Ungureni, Ana și Maria, ne-au făcut să simțim apropierea Sf. Crăciun, prin colindul lor duios.În discurs am mulțumit românilor că au răspuns pozitiv inițiativei mele, că ne-au primit cu căldură și că s-au implicat activ în organizare. Deși nu-s o emotivă din fire, m-au cuprins lacrimile, văzând în sală o parte din ceea ce sunt eu: pe mama, o mulțime de verișori și verișoare, prietenii și colegii din copilărie, vecinii de acasă, unchi și mătuși și alți compatrioți cu care am împărtășit anumite trăiri în decursul vieții.Bunătăți alese au fost așezate pe masă, unele aduse de noi din România, altele pregătite cu multă dragoste și pricepere de româncele din Spania: pâine de mălai, pâine de casă, sarmale de post și de dulce, platouri tradiționale (slănină, ceapă, brânză) și nelipsita horincă de Maramureș.La final am încins Hora Unirii: cu mic, cu mare, că toți avem un crez, prin toți curge sânge de român!”, a spus Lucia Butcure.