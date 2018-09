România U21 – Bosnia U21 2-0. Hagi a marcat un gol superb

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României, s-a impus în această seară în fața reprezentativei bosniece cu un scor final de 2-0. Golurile au fost marcate de Adrian Petre și Ianis Hagi. Al doilea gol fiind o reușită extraordinară. Hagi reușind să îl surprindă pe portarul advers cu un șut direct de la colțul terenului.

Nationala de tineret are o șansă uriașă de a juca primul turneu final la EURO dupa 20 de ani! Neînvinsă până acum in grupa de calificare, naționala are nevoie de 4 puncte în următoarele 2 meciuri pentru a fi prezentă la Euro 2019.

Romania: I. Radu – Fl. Stefan, Pascanu, Ad. Rus, Boboc – Oaida, Cicaldau – Fl. Coman, I. Hagi, D. Man – Ad. Petre

Rezerve: Cabuz, Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu, Olimpiu Morutan, Alexandru Matan, Andrei Ciobanu, Marco Dulca