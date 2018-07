România are mai puțini medici decât în 1990. Ce spune ministrul Sorina Pintea

România a ajuns să aibă mai puţini medici decât în anii 90, pentru că mulţi dintre ei au ales să lucreze în străinătate. Motivele invocate în anii trecuţi au fost salariile mici si condiţiile din spitale. Dacă salariile au crescut recent, condiţiile din spitale nu s-au îmbunătăţit şi îi alungă în continuare pe medici.

Cele mai recente cifre arată că în urmă cu doi ani România avea 35.000 de medici. Aşadar, sunt cu 3.000 mai puţini faţă de anii 90.

Mulţi au început să plece după ce România a aderat la Uniunea Europeană. Între 2007 şi 2016 şi-au anunţat intenţia de a pleca din ţară 43.500 de medici. Cei mai mulţi sunt în Germania – 4.062.

România se află pe ultimele locuri în Europa la numărul de medici. Avem 2,5 medici la o mie de locuitori, faţă de media europeană de 3,4 medici la mia de locuitori.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că medicii pleacă din țară din cauza salariilor mici și a lipsei dotărilor.

„Salariile, din punctul meu de vedere, sunt deja rezolvate. Cred că salariile medicilor din România sunt corespunzătoare muncii pe care o fac în România. În ceea ce privește dotarea, ați prezentat în multe rânduri aparatura pe care am început să o livrăm spitalelor. Dar și spitalele, autoritățile locale și județene trebuie să se preocupe pentru dotarea acestor spitale. Pentru că medicul, în afară de banii pe care îi câștigă are nevoie să trateze pacienții. Or, dacă nu are aparatură, medicamente, materiale, nu poate să facă asta”, a spus Pintea.

Ea a dat și exemplul unor medici care doreau să plece din România, dar au ales să rămână în țară, deoarece condițiile din spitale s-au îmbunătățit în ultimii ani, chiar dacă nu suficient. Ministrul mai crede că sunt și medici care vor să se întoarcă în România.

„În fiecare săptămână primesc nenumărate mesaje prin care mi se solicită date privind modalitățile de a putea veni în țară, număr de posturi. Ne-am gândit să extindem corespondența cu ambasadele țărilor UE, pentru că solicitările pentru a reveni în țară sunt mai multe decât de a pleca în țară. În ultima săptămână am primit 32-33 de solicitări”, a spus Pintea.