România a învins Portugalia şi se menţine în Rugby Europe Championship

Nationala de rugby a Romaniei s-a impus in Play-Off-ul Rugby Europe, invingand Portugalia cu 36-6, intr-o partida disputata pe Arena Zimbrilor din Baia Mare. Stejarii raman astfel in primul esalon valoric al Rugby Europe si vor evolua in Rugby Europe Championship, alaturi de Georgia, Spania, Belgia, Rusia si Germania.

Stejarii au dominat aceasta intalnire, dupa 8 minute de joc tabela indicand scorul de 12-0, prin dubla reusita de Ionut Dumitru, al doilea eseu fiind si transformat de catre Ionel Melinte.

Oaspetii au incercat sa revina in joc si au marcat un dropgol prin Nuno Guades, insa diferenta de tabela a fost mentinuta de Stejari prin eseul lui Ionel Melinte, acesta nereusind sa-l si transforme. Romania a intrat la vestiare la pauza cu scorul de 22-3, Catalin Fercu marcand a patra incercare, netransformata.

In repriza secunda Stejarii au continuat sa domine jocul, portughezii reusind sa mai puna trei puncte pe tabela printr-o penalitate. Jocul bun al Romaniei s-a concretizat prin inca doua eseuri marcate de Andrei Gorcioaia si Vladut Zaharia, ambele transformate de Daniel Plai, pentru scorul final de 36-6.

Inaintea fluierului de start a fost pastrat un moment de reculegere in memoria lui Mihai Ispas, membru in Biroul Federal al FRR si fost jucator la Sportul Studentesc. De asemenea, meciul de astazi a fost ultimul disputat in tricoul nationalei de catre Valentin Ursache (66 de selectii).

“Era un meci pe care trebuia sa il castigam. Este o victorie importanta, sunt bucuros de rezultat, sunt bucuros de multe lucruri, insa mai avem mult de muncit. Este un rezultat care ne face sa privim optimisti spre viitor pentru ca in acest moment echipa este cam la 50% din potentialul ei, mai avem de construit. Trebuie sa zambim astazi, au fost doua saptamani in care a fost multa presiune, desi am incercat sa nu ne gandim prea mult la acest lucru. Ma bucur ca au fost trei debutanti, a fost mult entuziasm, s-a jucat in viteza, ma bucur ca jucatorii au inteles mesajul meu, acela ca daca vor munci si vor da 100% in antrenamente, vor fi in echipa. Jucatorii romani au un potential imens si sunt incantat ca incep si ei sa creada acest lucru”, a spus Thomas Lievremont, antrenorul Romaniei.

Au marcat: Ionut Dumitru-2e, Ionel Melinte-e, tr, Catalin Fercu-e, Andre Gorin-e, Vladut Zaharia-e, Daniel Plai-2tr, respectiv Jorge Abesasis-dg, Nuno Guedes-lp

Echipa Romaniei:

Constantin Pristaviță (CSM Stiinta Baia Mare), 2. Eugen Căpățână (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Țăruș (Sale Sharks), 4. Marius Antonescu (Colomiers), 5. Adrian Moțoc (Agen), 6. Mihai Macovei (Colomiers), 7. Valentin Ursache (Oyonnax), 8. Andre GORIN/Andrei Gorcioaia (RC Massy), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai, 11. Ionuț Dumitru (CSA Steaua), 12. Fonovai Tangimana (CSM Bucuresti), 13. Cătălin Fercu (Timisoara Saracens), 14. Vladut Zaharia (Timisoara Saracens), 15. Ionel Melinte (CSA Steaua)

REZERVE: 16. Andrei Rădoi (Timisoara Saracens), 17. Ionel Badiu (Romains), 18. Alexandru Gordas (CSM Bucuresti), 19. Johan Van Heerden (Perpignan), 20. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22. Vlăduț Popa (Timisoara Saracens), 23.Florin Vlaicu (CSM Bucuresti)

Echipa Portugaliei:

Jose Lupi, 2. Nuno Mascarenhas, 3. Diogo Ferreira, 4. Cunha Salvador, 5. Jose Alte, 6. Salvador Santos (C), 7. David Carvalho, 8. Francisco Sousa, 9. Joao Belo, 10. Jorge Abecasis, 11. Pedro Silveiro, 12. Tomas Appleton, 13. Vasco Ribeiro, 14. Rodrifgo Freudhental, 15. Nuno Guedes

Rezerve: 16. Jose Sarmento, 17.. Joao Melo, 18. Jose Roque, 19. Rui Branco, 20. Francisco Vieira, 21. Antonio Vidinha, 22. Rodrigo Marta, 23. Francisco Bruno