România a caștigat competiția internatională Miss Elegant Universe 2018

Alina-Mihaela Staicu a castigat competitia internationala Miss Elegant Universe 2018 din Beirut.

In urma competitiei Miss Elegant Universe 2018 desfasurate in Beirut, Liban in 05-06 august 2018 reprezentanta Romaniei Alina-Mihaela Staicu delegata de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Elegant Universe 2018 in tara noastra, a castigat competitia si aduce in tara marele titlu. In competitie au participat 30 de tari.

Dupa participarea sa in cadrul Miss Grand International 2016 si succesul datorat castigarii titlului La Bella Italia 2017 in cadrul competitiei La Bella e la Voce din Italia, Alina s-a decis sa isi incerce sansele in Miss Elegant Universe 2018 si iata ca a castigat aceasta competitie.

Alina locuieste in Constanta, are 32 de ani, 75 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 92-65-93.

Alina a absolvit Facultatea de limbi straine, Master in Stiinte Administrative in cadrul Universitatii Ovidius Constanta Romania si Northern Virginia Community College in Statele Unite ale Americii. Alina vorbeste 4 limbi straine, engleza, italiana, franceza, spaniola.

Alina este pasionata de arta, in special de muzica si film, calatorii si lectura. Ca si planuri de viitor, Alina isi doreste sa se dezvolte cat mai mult pe profesional si sa isi intemeieze o familie frumoasa.

Evenimentul care i-a marcat cel mai mult viata s-a intamplat in perioada cand a lucrat ca stewardesa, in urma unei situatii de urgenta la bordul aeronavei, ducand la bun sfarsit alaturi de colegii ei toate operatiunile necesare pentru a salva si a aduce in siguranta la sol toti cei 170 de pasageri din aeronava.

„Castigarea acestei competitii si a coroanei Miss Elegant Universe 2018 este mai mult decat m-as fi asteptat inainte de a intra in aceasta competitie fapt pentru care bucuria traita de mine in acest moment este de nedescris. As vrea sa multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine si m-au sprijinit. Multumesc parintilor mei care au crezut mereu in mine, mi-au fost alaturi si m-au sustinut neconditionat. Multumesc mult agentiei ExclusiveEvent pentru aceasta oportunitate si pentru increderea de a-mi acorda mie aceasta misiune, cat si designerilor Nicoleta Veniciuc si Monica Gima care mi-au oferit rochiile de seara pentru marea finala a competitiei – ne-a declarat Alina Mihaela Staicu – Miss Elegant Universe Romania 2018.

„Alina este una dintre cele mai frumoase, perseverente si ambitioase ambasadoare a frumusetii delegate de catre agentia noastra in cei peste 19 ani de activitate. Alina a avut frumusetea si calitatile necersare unui model international, pentru a reprezenta Romania cu onoare in Beirut si pentru a castiga aceasta competitie. Este un adevarat model demn de urmat de catre toate romancele frumoase care isi doresc sa se remarce in acest domeniu si sa promoveze valorile Romaniei peste hotare!” – ne-a declarat Ernest Hadrian Böhm reprezentantul agentiei ExclusivEvent si presedintele Miss Elegant Universe Romania.