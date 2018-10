Record de studenți români înscriși la facultățile din Bologna

432 de tineri români au început anul acesta studiile la Universitatea din Bologna. Cifră record pentru comunitatea românească care se poziționează pe al treilea loc, după China și Albania, în clasamentul studenților străini, care au ales să studieze la Bologna.

Din 2007 și până în prezent numărul românilor înscriși la cursurile Universității din Bologna s-a dublat.

Cei mai mulți dintre tinerii români sunt atrași de Facultatea de Economie, Management și Statistică, urmată de Facultățile de Drept și de Științe Politice.

Aproximativ 80 de mii de studenți învață la Universitatea din Bologna, din care în jur de 6 mii sunt străini, la care se mai adaugă alte două mii, venite prin diverse programe internaționale de tip Erasmus, conform agendadiasporei.com.

Joi, 11 octombrie, Universitatea din Bologna și-a deschis porțile studenților străini. În sala mare a Palatului Re Enzo din centrul orașului, oameni din toate colțurile lumii s-au întrunit pentru a le ura bun-venit studenților. Printre ei, și voluntarii de la Asociația Betania, îmbrăcați în ii, au prezentat tuturor participanților tradiții, obiceiuri și activități desfășurate de românii de aici.

„Românii sunt în primele trei locuri, ca număr de studenți înscriși în cadrul Universității din Bologna, fie că vorbim despre cei născuți sau crescuți aici, fie că au venit din România pentru a urma un parcurs universitar. Pentru a marca deschiderea anului academic, Universitatea din Bologna, împreună cu primăria orașului au dorit un eveniment plin de culori. Asociația românească de voluntariat Betania, pe care o reprezint, a fost invitată să se alăture inițiativei Welcome Day 2018, alături de celelalte asociații de străini. Am colaborat la realizarea acestui moment, convinși că implicarea noastră poate contribui la integrarea noilor studenți, atât în cadrul Universității cât și în orașul Bologna, unde trăiește o comunitate vorbitoare de limbă română, de peste 10 mii de oameni. Asociația Betania rămâne deschisă studenților noștri prin activitățile pe care le desfăsoară, mizând pe un suflu nou de tinerețe și implicare civică, urându-le tuturor un an universitar plin de realizări!”, a declarat pentru Agenda Diasporei, Corina Pop, președinta Asociației Betania din Bologna.

Intitulat “Bologna Welcome Day”, evenimentul va cuprinde prezentări, conferințe și întâlniri astfel încât studenții să poată avea acces la toate informațiile și să împărteșeasă din experiențele lor.

Tot în aceasta perioadă mai sunt organizate birouri de informare și suport administrativ, International Desk. La standuri vor fi studenți ai Universității sau chiar voluntari ai asociațiilor care îi vor ajuta pe nou-veniți să își găsească o locuință, îi vor informa despre servicii și oportunități, asociații studențesti, sport, muzică și multe altele!

Universitatea din Bologna este cea mai veche universitatea din lume, fiind înființată în anul 1088.