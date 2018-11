PS Florentin după audienţa la Papa Francisc: “avem speranţa de a pune împreună vizita Sfântului Părinte în România şi Beatificarea Episcopilor Martiri”

Episcopii romano catolici şi greco-catolici din România şi Republica Moldova au luat parte între 5-10 nov. 2018, la Vizita periodică ad limina apostolorum – la mormintele Apostolilor, la Roma; Episcopii romano catolici şi greco-catolici din România şi Republica Moldova, au încheiat sâmbătă 10 noiembrie, la Roma, vizita periodică ad limina apostolorum (la mormintele apostolilor).

Programul vizitei a cuprins celebrări ale Sfintelor Liturghii în cele patru biserici papale ale urbei romane: bisericile construite pe mormintele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – biserica vaticană San Pietro şi biserica San Paolo Fuori le Mura; în cea mai veche catedrală a Romei – biserica San Giovanni in Laterano, şi, la încheierea vizitei, în bazilica Santa Maria Maggiore – monument istoric din sec. V creştin, înscris în patrimoniul mondial. De asemenea, zilnic au avut loc vizite şi colocvii la diferitele Congregaţii şi Consilii ale Curiei Romane.

Momentul central al vizitei ad limina a fost joi, 8 noiembrie 2018, când Ierarhii catolici au celebrat Sfânta Liturghie împreună cu Sfântul Părinte, Papa Francisc, în capela “Sfânta Marta” din Vatican, şi, după celebrare, au fost primiţi în audienţă comună de către Pontiful Roman.

“Întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost un prilej de mare bucurie”, a afirmat, într-o corespondenţă, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, “în primul rând pentru că am avut ocazia să îl întâlnim pe urmaşul lui Petru, acela care este semnul vizibil al unităţii Bisericii Catolice. În jurul orei 11.15 am fost invitaţi, prin alte trei aule, să ajungem în biblioteca apostolică. Aceste aule sunt adevărate săli de muzeu, cu picturi foarte vechi, cu frescă, cu pereţii uneori tapetaţi cu pânză de diferite culori, iar alteori ornaţi cu fresce foarte frumoase, împodobiţi cu diferite piese de mobilier foarte vechi, cu picturi, sculpturi de înaltă calitate. Am fost conduşi în biblioteca apostolică”. Aici, pe rând, Ierarhii au avut ocazia să-l salute pe Sfântului Părinte.

“Am sărutat inelul Pescarului cu bucurie, – a continuat Ierarhul clujean – şi i-am arătat Sfântului Părinte imaginea cu Episcopii Martiri şi pe cea cu Cardinalul Iuliu Hossu – (nn. cei 7 Episcopi greco-catolici morţi în faimă de martiri sub regimul comunist, a căror Cauză de Beatificare este în curs), la vederea cărora, Sfântul Părinte a spus: ‘da, îmi aduc aminte, ştiu bine despre ce este vorba’ şi a spus chiar mai mult: ‘am discutat cu Prefectul Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor şi Cauza merge înainte’. Această veste m-a bucurat foarte mult. A mai spus că vor avea loc, pe anumite etape concrete, citirea şi judecarea dosarelor Episcopilor noştri Martiri. După acest moment, i-am oferit Sfântului Părinte o icoană a Maicii Domnului despre care a spus că este foarte frumoasă, apoi i-am arătat câteva file din dosarul cu imagini care reflectă diferite aspecte ale vieţii Eparhiei noastre de Cluj-Gherla”.

PS Florentin a fost impresionat de deschiderea sinceră pe care Sfântul Părinte a arătat-o, oferind fiecărui episcop român ocazia să se exprime.

“Am luat şi eu cuvântul – a relatat Preasfinţia Sa – şi i-am vorbit Sfântului Părinte despre aniversarea de 165 de ani a Eparhiei de Cluj-Gherla şi despre catedrala noastră în construcţie (nn. din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca) care va fi dedicată Martirilor şi Mărturisitorilor sec. al XX-lea. După ce m-a ascultat, Sfântul Părinte a spus: ‘iată, sângele Martirilor poate fi un element care să unească Bisericile noastre şi un pas important pe calea ecumenismului pe care dorim să îl continuăm, ca să urmăm în primul rând voinţa Mântuitorului căreia cu toţii ne supunem”.

Ierarhul clujean a mai menţionat faptul că între temele generale abordate în discuţiile cu Papa Francisc, “s-au abordat aspectele legate de vizita Sfântului Părinte în România. Ne-am bucurat, pentru că vizita nu mai este o probabilitate, este o certitudine şi rămâne doar de stabilit perioada exactă când va avea loc şi traseul pe care îl va face Sfântul Părinte cu această ocazie. Ne-am bucurat pentru această veste bună, aşa cum ne-am bucurat şi pentru vestea bună despre stadiul avansat al Procesului de Beatificare a Episcopilor noştri, cu speranţa de a putea pune împreună aceste două mari evenimente ale Bisericii noastre Catolice din România”.

“Întâlnirea a decurs într-o atmosferă relaxată şi în acelaşi timp foarte trează asupra problemelor. Am admirat înţelepciunea Sfântului Părinte prin care era, deopotrivă, foarte atent în a asculta – fiecare episcop şi-a pus toate întrebările – şi apoi cu luciditate a oferit răspunsuri sau diferite exemple sau mici meditaţii pe anumite aspecte menţionate. În general, în luările de cuvânt ale episcopilor, fiecare a spus: ‘Sanctitatea Voastră, vă aşteptăm cu bucurie în România, dorim să vă primim în localităţile noastre, în Eparhiile noastre, în Diecezele noastre, sunteţi bine-venit!'” a subliniat Episcopul de Cluj-Gherla.

După încheierea vizitei ad limina, la iniţiativa Ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun, Excelenţa Sa prof. dr. Liviu-Petru Zăpîrţan, duminică, 11 noiembrie 2918, de la ora 9.30, Episcopii români vor celebra Sfânta Liturghie şi un “Te Deum” în Bazilica San Vitale, la sediul misiunii române romano-catolice din Roma.

Ultima vizită ad limina apostolorum a Episcopilor la Sfântul Scaun înainte de regimul comunist a fost în 1937. Vizitele s-au reluat după căderea regimului comunist, episcopii romano catolici şi greco-catolici români au la Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea în 18-22 martie 1991, 2-8 decembrie 1996 şi 24 februarie-1 martie 2003, apoi, între 8-13 februarie 2010 au fost la Papa Benedict al XVI-lea şi în acest an, zilele din perioada 5-10 nov. 2018, rămân în istoria Bisericii ca zilele primei vizite ad limina la Sfântul Părinte Francisc.