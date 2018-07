Proiectul CSN “Lascăr Pană” din Baia Mare a intrat pe ultima sută de metri

Proiectul prin care în municipiul Baia Mare va fi înființat Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” a intrat în linie dreaptă. Oficialii din Ministrul Tineretului au semnat vineri, 20 iulie, documentele de înființare ale Complexului.

Astazi am semnat înființarea CSN Baia Mare. Pasul următor este adoptarea unei Hotărâri de Guvern în acest sens.

Am promis maramureșenilor și mă țin de cuvânt! De când am preluat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului mi-am asumat în primul rând să ajut sportul maramureșean.

Înfiinţarea Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” va susţine dezvoltarea sportului de performanţă prin asigurarea condiţiilor optime de pregătire pentru sportivi. Aceştia vor beneficia în Baia Mare de utilităţi pe care le au la dispoziţie loturile naţionale şi olimpice, deci implicit acestea ar putea să se pregătească la noi în oraş.

În cadrul Complexului se vor putea organiza competiţii de rang international, municipiul Baia Mare fiind astfel pus pe harta competiţională naţională şi internaţională.

Un mare plus al acestui Complex ar fi că oferă sportivilor din judeţ condiţii optime de pregătire chiar la ei acasă.

Potrivit proiectului, CNS Baia Mare va fi unul dintre cele mai complexe şi mai performante centre naţionale care, pe lângă Sala Polivalentă ” Lascăr Pană” şi Baza de Atletism va reuni sub aceeaşi umbrelă şi Bazinele de înot, cel acoperit şi cel în aer liber, Terenul de Rugby şi un Centru Medical de Refacere Sportivă, la care se vor adăuga spaţiile de masă şi cazare pentru sportivi şi antrenori. Pe lângă acestea se are în plan şi deschiderea unei Baze de pregătire de Kaiac-Canoe, sport care are tradiţie în municipiu.