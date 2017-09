Prognoza meteo ! Vezi cum va fi vremea în Maramureş în următoarele două săptămâni

Vreme de toamna, cu temperaturi in scadere si ploi razlete. Asta spun meteoologii ca ne asteapta in urmatoareledoua saptamani. Potrivit prognozelor in primele două zile ale intervalului, media regională a maximelor se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar a minimelor va fi de 8…9 grade, valori apropiate de normalul perioadei.

Apoi, până la sfârșitul lunii septembrie vremea se va răci treptat, media valorilor diurne se va situa în jurul a 17 grade, iar a celor nocturne va fi de 4…5 grade. În prima săptămână a lunii octombrie, temperatura aerului va fi în creștere ușoară până la medii ale maximelor de 18…19 grade și ale minimelor, de 8…9 grade.

Începând cu data de 3 octombrie va crește probabilitatea de apariție a ploilor.