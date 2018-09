Prognoza meteo. De marţi revin ploile

Temperatura aerului va fi în scădere în majoritatea regiunilor, dar vremea se menține călduroasă în sud, sud-est și pe arii restrânse în rest. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a țării și la munte, unde îşi fac apariţia averse, descărcări electrice și vijelii. Luni, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade. De marţi, ploile se extind şi în alte regiuni.

Luni, temperatura aerului va fi în scădere în majoritatea regiunilor, dar vremea se menține călduroasă în sud, sud-est și pe arii restrânse în rest. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a țării și la munte, unde vor fi perioade de timp cu înnorări, averse, pe spații mici torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie.

Punctiform va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși, local, 25 l/mp și izolat 40 l/mp, mai ales în Banat, Crișana, precum și în zona deluroasă și montană a Carpaților Occidentali și din vestul Carpaților Meridionali. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în sud-est, iar manifestări specifice instabilității atmosferice, vor fi posibile izolat după-amiaza și seara.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia Română, unde și indicele temperatură umezeală (ITU) se va apropia și izolat va atinge pragul critic de 80 de unități. Minimele termice se vor situa în general între 10 și 19 grade.

Marţi, în vest, sud-vest și parțial în centru, precum și în zonele montane, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, iar local cantitățile de apă vor fi mai însemnate.

În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea, după-amiaza și noaptea, pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime vor continua să scadă față de ziua anterioară în special în jumătatea de vest a țării, unde vremea se va răcori și vor fi cuprinse, în general, între 22 de grade in Dealurile de vest și 32 de grade in sudul si in centrul Moldovei.

Temperaturile minime se vor situa între 10 și 21 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Miercuri, vremea va fi caldă, dar și în general instabilă. Înnorările vor fi temporar accentuate, mai ales după-amiaza și seara, când se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului la munte, în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Punctiform cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, iar cele minime, în general, între 9 și 19 grade.

Joi, vremea va fi continuare caldă. În special după-amiaza, temporar înnorările vor fi accentuate și se vor semnala ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări trecătoare ale vântului în zona montană și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 20 de grade, mai scăzute în depresiuni.