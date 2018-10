An profitabil pentru proprietarii de livezi din Maramureș. Va curge horinca din cazanele gospodarilor noștri

Toamnă de toamnă, gospodarii care au livezi întinse se și gândesc la producția de fructe. La capitolul prune, producatorii din Maramureș spun că anul acesta au fost bătute toate recordurile.

Cu toții fac, pe lângă magiun, o horincă de soi. Cantițățile sunt în unele zone si de trei ori mai mari decât în anii trecuți.

În localitatea Buciumi, din Maramureș, prunii au stat să se rupă sub greutatea fructelor mov-albastrui. Anul trecut, la un hectar, se recoltau 5 tone de fructe. Acum sunt 15-20 de tone.

Florica Balmoș: “Ce horincă bună va ieși din ele! Au fost foarte făloase și cărnoase. Am strâns vreo 1- tone, acuma îi de fiert. Vând litru cu 35-40 de lei. Dacă s-ar face an de an, nu mi-aș bate capul. Aș câștiga suficient din livada asta.”