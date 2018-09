Producătorii auto renunță la a mai produce mașini diesel

Producătorii auto renunță din ce în ce mai mult la producerea mașinilor diesel. O subsidiară a Volskswagen a răspândit vestea că de acum se va concentra pe alte modele de mașini electrice, hibride ori pe benzină. Potrivit informațiilor de pe BBC, această decizie a venit în urma faptului că nucleul vehiculelor, Volskwagen, a fost investigat, iar totul din cauză că a echipat 11 milioane de automobile vândute pe tot mapamondul cu un soft greșit. Acest soft falsifica testele mașinilor antipoluare ale motoarelor lor.

Directorul general al Porsche a admis, în cadrul unui interviu pentru Bild am Sonntag, că tehnologia diesel, orice ar fi, va rămâne mereu una de propulsie foarte importantă. ”Totuși, în calitatea noastră de producători de mașini de sport, am ajuns la concluzia că ne-ar plăcea ca viitorul nostru să nu mai fie legat de modele diesel, care oricum au un rol secundar în compania noastră”, a declarat Oliver Blume.

De asemenea, acesta i-a asigurat pe doritorii mașinilor cu motoare diesel că se vor face în continuare.

Din ce în ce mai mulți producători auto renunță la mașinile diesel

Dar, subsidiara Volskswagen nu a fost singura care s-a retras de pe piața care deține motoare diesel. Anul acesta, alți patru producători au dat un pas înapoi în privința lor. Unul dintre ambulanții vânzărilor de propulsoare diesel este Toyota. Compania a explicat de unde schimbarea Toyota Europe, pe atunci. Se pare că automobilele cu astfel de motor au avut o vânzare foarte mică. ”Mașinile cu motoare diesel reprezintă mai puțin de 10% din vânzările înregistrate de Toyota în Europa”, au explicat producătorii.

Printre cei care au renunțat la renumitul propulsor se află și Nissan, dar și Volvo. Cei din urmă, au renunțat chiar în mai, anul curent. Aceștia au în plan deja un alt model pe care îl vor scoate pe piață doar într-o variantă electrică. Hakan Samuelsson, a argumentat decizia producătorului Volvo, conform ziare.com. ”Viitorul nostru este electric și nu vom continua să dezvoltăm o nouă generație de motoare diesel. Com înlocui mașinile cu motoare cu combustie internă cu variante hibride, ca o măsură de tranziție către electricitatea totală”, a anunțat CEO Volvo.