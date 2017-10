Procurorul şef al DNA, critici dure la proiectul Legilor Justiţiei

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat proiectul de modificare a Legilor Justitiei elaborat de ministrul Tudorel Toader si care acum se afla in Parlament, unde urmeaza sa fie dezbatut si eventual modificat de comisia speciala condusa de Florin Iordache.

Kovesi a spus ca prevederile vor afecta grav nu doar lupta anticoruptie, ci in general lupta cu criminalitatea, pentru ca stirbesc mult din independenta procurorilor si judecatorilor.

“Daca aceste dispozitii ar intra in vigoare, categoric am fi afectati, intr-un mod foarte grav. Noi, ca institutie, am exprimat un punct de vedere, au fost facute adunari generale la procurori si judecatori, majoritatea procurorilor si judecatorilor si-au exprimat un punct de vedere cu privire la acest proiect de lege care are anumite modificari care vor influenta in mod negativ cel putin lupta anticoruptie, daca nu, in general, lupta cu criminalitatea.

Pentru ca premisele pentru a lupta eficient cu criminalitatea sunt sa ai un sistem de justitie independent si sa ai o legislatie care sa-ti ofere instrumente sa lupti cu criminalitatea. Or, acest proiect de lege va afecta in mod grav independenta procurorilor si, cu privire la anumite chestiuni, si a judecatorilor” , a spus sefa DNA, intr-un interviu acordat in cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania.

In plus, Kovesi a spus ca declaratia lui Toader confrom careia Inspectia Judiciara ar urma sa fie independenta nu poate fi luata in considerare pana cand nu sunt dezvaluite exact procedurile dupa care va functiona institutia prin noua lege. “Exista foarte multe propuneri care maresc competentele pe care ministrul Justitiei le va avea asupra procurorului. Trecerea Inspectiei Judiciare sub autoritatea ministrului Justitiei… sigur, s-a spus in spatiul public ca IJ va fi independenta, dar nu stie nimeni cine va numi conducerea, care va fi procedura de recrutare. Imaginati-va cum un procuror va putea sa deschida o investigatie fata de un coleg de partid al ministrilui Justitiei stiind ca a doua zi acesta poate sa-i trimita IJ, poate sa-l sanctioneze, sa dispuna alte masuri”, a exemplificat Kovesi. Sefa DNA a atras atentia ca astfel de masuri ar putea intoarce sistemul de justitie in urma cu 10-15 ani, in vremuri in care dosarele nu vizau nici macar primari, d-apai parlamentari sau ministri. “Daca ne uitam in urma cu 10-15 ani la ce insemna lupta cu coruptia, pai haideti sa luam anul 2006, erau in 2006 cred ca 360 de persoane trimise in judecata pentru fapte de coruptie, acum numarul acestora a crescut de aproape 5 ori. La fel si cu persoanele condamnate pentru coruptie.

In urma cu 15 ani nu erau persoane importante, incepand de la senatori, deputati, ministri, secretari de stat, primari de comune, aveam tot timpul dosare de mica coruptie. Daca doriti sa ne intoarcem la acele vremuri, atunci sigur nu lasam un sistem de justitie independent, dar nu cred ca isi doreste cineva in Romania ca lupta cu criminalitatea sa nu fie eficienta pentru ca procurorii sau judecatorii vor fi afectati si nu vor avea un statut de independenta”, a spus Kovesi. In ce priveste pragul pentru abuzul in serviciu, sefa DNA a insistat ca acesta nu ar trebui sa existe. “Nu ar trebui sa existe niciun prag. Care este diferenta dintre un abuz in serviciu sau alte infractiuni la fel de grave prin care sunt prejudiciati cetatenii, sunt prejudiciate institutiile publice? Acum sa vedem si limita acestui prag care va fi stabilita. Este o noutate in sistemul romanesc, niciodata nu am avut infractiuni, cel putin de coruptie, infractiuni de serviciu, care sa aiba prevazut un prag. Sigur, sunt vehiculate diverse sume si nu le-as comenta pana cand nu vedem un proiect oficial”, a conchis Kovesi.

sursa:aici