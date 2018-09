Probleme la Facebook. Au fost afectate 50 de milioane de conturi

Milioane de utilizatori din întreaga lume au reclamat probleme la logarea pe paginile oficiale. Deși reclamațiile au apărut în urmă cu două zile, abia de câteva ore Facebook a venit și cu explicația oficială.

„În după-amiaza zilei de marți, 25 Septembrie, echipa noastră de ingineri a descoperit o problemă de securitate care a afectat aproape 50 de miliaone de conturi. Am luat acest lucru în serios, am anunțat public ce s-a întâmplat și am luat imadiat primele măsuri pentru a proteja securitatea acestora”, spun reprezentanții Facebook.

În concret, timp de două zile, nu s-au putut face postări pe paginile publice, iar conturile au fost delogate, deși utilizatorii aveau activată opțiunea „reține parola”.

Reprezentanții Facebook spun că investigația lor este deocamdată în fază incipientă, dar admit faptul că hackerii au exploatat o vulnerabilitate a codurilor de acces. Primele măsuri luat de aechipele de securitate au fost să remedieze problema și să facă o plângere legală. De asemenea, temporara a fost blocată opțiunea „vezi ca” din meniul paginilor.

„Securitatea utilizatorilor noștri este foarte importantă pentru noi și ne cerem scuze pentru cele petrecute. Tocmai de aceea am luat măsuri imediate și am anunțat utilizatorii noștri despre cele întâmplate. Nu este necesară schimbarea parolei, dar utilizatorii care au uitat parola ar trebui să viziteze Help Center unde vor primi instricțiuni detaliate”, mai spun reprezentanții Facebook.