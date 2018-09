„Primul meu ghiozdan”, rechizite gratuite pentru toți elevii băimăreni din clasa pregătitoare – FOTO

Elevii din clasa pregătitoare vor beneficia și în acest an de rechizite și ghiozdane gratuite din partea autorității locale. Proiectul a fost implementat la inițiativa primarului Cătălin Cherecheș și are loc pentru al patrulea an consecutiv. Acțiunea „Primul meu ghiozdan” va demara din 11 septembrie, astfel încât până în 13 septembrie fiecare elev din clasa pregătitoare să primească rechizite și ghiozdane gratuite.

Rechizitele școlare urmează să fie împărțite de către primarul Cătălin Cherecheș și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: „Clasa pregătitoare reprezintă pentru copii un nou început, o nouă provocare iar primul ghiozdan rămâne în amintirea copiilor. <<Primul meu ghiozdan>> este un demers care arată grijă noastră faţă de copii şi faţă de viitorul nostru. Este important ca toţi elevii să aibă parte de cel puţin aceleaşi standard. Sunt copii care provin din familii cu posibilităţi mai reduse şi ne dorim ca acest aspect să nu reprezinte o concurenţă. De aceea, şi în acest an şcolar, toţi elevii care frecventează clasa pregătitoare vor fi la acelaşi nivel din punct de vedere al rechizitelor şi al ghiozdanelor. Într-o unitate de învăţământ, toţi elevii trebuie să aibă şanse egale la educaţie.”

În cadrul acțiunii „Primul meu ghiozdan” 1.235 de elevi vor beneficia de rechizite și ghiozdane gratuite.