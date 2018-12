Primim de la cititori: “Trupul însângerat al istoriei noastre” – FOTO

Pe adresa redacţiei eMaramures.ro a venit o sesizare de la Târgu Lăpuş, acolo unde angajaţi ai Primăriei şi-au permis să “mutileze” istoria şi să denatureze faptele scrise cu sânge de locuitorii zonei.

Redăm integral mesajul primit, strigătul de neputinţă al locuitorilor.

Pe monumentul din centrul orașului Tg.Lăpuș a fost așezată, pentru Sărbătoarea Centenarului, placa omagială cu istoricul acestui monument. Placa de marmură a fost dăruită orașului de un respectabil profesor nonagenar din oraș – dl Ioan Sigarteu, cunoscut pentru verticalitatea sa (după repetate solicitări încă din 2014, când a fost depus un memoriu la primar în acest sens).

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, această placă din marmură a fost consfințită prin participarea întregii comunități, în fruntea căreia se aflau soborul de preoți ortodocși și greco-catolici, ca și administrația publică împreună cu primarul, reprezentanții Poliției locale și fruntași ai Țării Lăpușului.

Luni, placa a fost luată jos de angajații primăriei, fără nicio explicație, fără să anunțe donatorul. Mai mulți cetățeni ai orașului au depus imediat la primărie un document prin care se solicită explicații legat de această atitudine care nu face cinste nimănui.

Marți, 4 decembrie, ora 12, au apărut angajații primăriei cu noua placă – identică cu prima – mai puțin partea: “în fața Bisericii Greco-Catolice, devenită Ortodoxă din 1948” (text înlocuit cu struțo-cămila: „în fața Bisericii românești”. Atenție! Biserica din centrul localității Târgu Lăpuș cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” a fost construită între anii 1906-1911 de credincioșii greco-catolici, pe terenul donat de parohia reformată).

Tot marți, preotul greco-catolic din localitate este convocat telefonic de un polițist împreună cu un jandarm, la interogatorii în centrul orașului, pe motiv că au auzit dumnealor că se pregătesc ceva manifestații pentru a doua zi, legat de sosirea Arhiepiscopului ortodox al Clujului. Fără nicio legătură cu realitatea din teren.

Dacă am fi fost în 1948, poate că am fi înțeles toate aceste manevre de intimidare și mistificare, însă tocmai am sărbătorit un Centenar, ne pregătim să preluăm șefia UE. Cum mai sunt posibile, într-o lume civilizată, asemenea presiuni de factură comunistă?!

Au fixat această placă în trupul însângerat al istoriei!”