Primarul Cătălin Cherecheș și Consiliul Local Baia Mare au decis!

Consilierii locali au aprobat ieri, 20 decembrie 2018, într-o ședință ordinară a Consiliului Local, cu unanimitate de voturi, propunerea primarului Cătălin Cherecheş de a menţine neschimbat, în anul 2019, cuantumul impozitelor şi taxelor locale. Potrivit hotărârii adoptate de către aleşii băimăreni, şi anul viitor cei mai harnici contribuabili vor beneficia de o reducere cu 10% a dărilor, în cazul în care achită integral impozitele aferente pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport deţinute, până la data de 31 martie 2019.



Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „De 10 ani CL nu a făcut altceva decât să scadă taxele şi impozitele prin posibilitatea pe care a avut-o respectând impunerile legale ale Guvernului. Azi municipiul Baia Mare se află la cel mai scăzut nivel al taxelor şi impozitelor la nivelul municipiilor din România. Cred că trebuie să ne orientam spre dezvoltare, raportat la tot ce înseamnă condiţionări pe care ni le impune Guvernul, mai ales în structura lui actuală şi mă refer aici la diminuarea masivă a veniturilor pe care le are municipiul, respectiv o diminuare a ceea ce municipiul primeşte din impozitul pe venitul global.

Dar când faci majorări din pixul guvernului, toate se fac din bugetele locale şi se extrag din investiţii, respectiv dezvoltare, iar atunci când trebuie sa dezvolţi municipiul prin fonduri europene pe care trebuie să le cofinanţezi, te obligă la anumite cheltuieli. Din această perspectivă ceea ce înseamnă stabilitrea taxelor şi impozitelor pe 2019 se pliază într-o logică a bunului simţ pe regiunea noastră şi rămânem cu cele mai mici taxe şi impozite în regiunea de N-V. Pe de altă parte consider că tot ceea ce înseamnă relative corecţii ale taxelor şi impozitelor sunt într-o manieră în care nu afectăm veniturile cetăţenilor, mai ales a celor cu venituri mici.”

BAIA MARE – MUNICIPIUL CU CELE MAI MICI IMPOZITE DIN TRANSILVANIA

Primarul Cătălin Cherecheș a făcut câteva amendamente care au fost adoptate de către plenul Consiliului Local Baia Mare. Vă prezentăm câteva exemple:

– impozitul pe clădiri va fi redus de la 0,1% la 0,09%;

– pentru clădiri rezidențiale, persoane fizice, impozitul va fi redus de la 0,4% la 0,3%;

– clădiri rezidenţiale, persoane juridice, cota va fi de 0,3%.

ABONAMENTUL DE PARCARE RĂMÂNE 100 DE LEI/AN.

DIN 1 IULIE 2019, PARCĂRIEL REZIDENȚIALE VOR FI ÎNCHIRIATE PRIN LICITAȚIE CETĂȚENILOR.

În ceea ce priveşte taxele percepute de Municipiul Baia Mare cea mai importantă chestiune era cea legată de parcările publice cu plată din Municipiul Baia Mare, respectiv reglementarea parcărilor de reşedinţă. A fost o mizeră dezinformare potrivit căreia se dorește majorarea abonamentelor de parcare în municipiul Baia Mare. Nimic adevărat. Aşadar, în continuare primarul Cătălin Cherecheș și Consiliul local Baia Mare vor menţine nivelul prețului la abonamente la 100 de lei/an iar pentru a tranşa foarte clar parcările de reşedinţă. “Să nu uităm că atunci când am devenit primar în 2011, abonamentul de parcare era 500 lei și încasam 20 % din cât am început să încasăm din anul 2012 când din inițiativa mea am redus abonamentele din parcările publice la 100 lei. De la 1 iulie 2019 se intră într-o fază de licitare a acestor parcări de reşedinţă, iar parcările care rămân nelicitate, vor rămâne parcări libere pentru toţi cetăţenii oraşului. Menţionăm că parcările publice, sunt fără plată de la ora 20 până dimineaţa.”

SALUBRIZARE LA JUMĂTATE DE PREȚ!

BAIA MARE ACTIV – PREIA ÎN 6 LUNI ACTIVITATEA DRUSAL.

“Având în vedere că am salvat Consiliul Judeţean Maramureș care nu a încheiat procedura pentru salubrizare, pentru colectarea deşeurilor de pe raza Municipiului Baia Mare şi am reuşit să nu lăsăm gunoiul în stradă continuând pe baza unei licitaţii publice pe o perioadă determinată, relaţia nu neaparat fericită cu societatea Drusal. Am dorit să introducem în această societate Baia Mare Activ, condurile CAEN care sunt aferente activităţii de salubrizare în municipiul Baia Mare. Pe baza discuţiilor pe care le-am avut miercuri cu Autoritatea de Management pentru fondurile care ţin de mediu, respectiv cei care controlează proiectul integrat de gestiune a deşeurilor în judeţul Maramureş, există posibilitatea ca atunci când Municipiul gestionează prin servicii proprii sau prin societăţi comerciale care aparţin în exclusivitate autorităţii locale să nu mai externalizeze Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare, respectiv Consiliul Judeţean, salubrizarea către o firmă privată. Din această perspectivă, cel puţin salubrizarea stradală îmi doresc să fie realizată de către această societate care va fi dotată de Municipiul Baia Mare pe baza bugetului pe care îl vom vota la începutul anului viitor. Noi transmitem astăzi către Autoritatea de Management pentru Mediu solicitarea de a ne permite să preluăm şi salubrizarea menajeră dotând această societate şi cu utilajele care să ridice deşeurile de pe raza Municipiului Baia Mare.

Avem de ceva timp calcule din care reiese că impactul social este major deoarece Municipiul Baia Mare printr-un serviciu public sau prin această societate poate să genereze un tarif pentru salubrizare stradală şi menajeră pentru cetăţeni mult mai redus. Doar la nivelul salubrizării stradale am calculat o economie de 60%. Din punctul acesta de vedere ne dorim foarte mult să gestionăm şi din perspectiva calităţii, din cea socială dar și din cea a eficienţei economice, cel puţin salubrizarea stradală. Iar la salubrizarea menajeră cu siguranţă noi putem să oferim cetăţenilor municipiului tarife cel puţin la nivelul la 50% din ceea ce avem astăzi. Consider potrivit un sistem foarte corect de colectare a deşeurilor prin care să-l motivezi pe cetățean prin tarif să-şi facă selecţia și colectarea selectivă de la el din gospodărie şi să continuăm ridicarea selectivă, dar nu aşa cum se face acum de multe ori că se depun selectiv şi cei de la Drusal le amestecă.”

De asemenea, băimărenii care vor achita, până la data de 31 martie 2018, impozitul pe terenuri, clădiri şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an vor beneficia de o reducere de 10 la sută.