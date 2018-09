Primarul Cătălin Cherecheș, hăituit pentru că a obținut sponsorizare un loc de joacă, bani pentru o grădiniță și un centru de seniori

Primarul Cătălin Cherecheș a luat atitudine! În cadrul unei conferințe de presă, acesta a demontat toate acuzațiile care îi sunt aduse într-o nouă sesizare înaintată de către procurorii DNA Cluj instanței maramureșene. Întâlnirea cu reprezentanții mass-media a avut loc pentru a cere explicații, dar din respect pentru cetățenii municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheș a dat detalii cu privire la ceea ce înseamnă în acest moment așa zisele dosare fabricate de DNA. Mai mult, primarul municipiului Baia Mare a formulat un denunț împotriva procurorului care îi cercetează toate dosarele, Ionuț Vasile, pentru abuz în serviciu.

La finele săptămânii trecute, printr-un comunicat de presă al Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul pe care l-au fabricat împotriva lui Cătălin Cherecheș împreună cu Serviciul Român de Informații în baza protocoalelor despre care vorbește toată România, l-au acuzat pe primarul municipiului Baia Mare de luare de mită de la o firmă elvețiană, acțiune care ar fi avut loc în perioada 2011-2013. Din cele comunicate în presă, Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată, aspect care este o chestiune falsă. În realitate, instanța a fost doar sesizată, mai exact camera preliminară, cu privire la analiza legalității sesizării instanței.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Timp de șapte ani, începând cu 2011, de când sunt primar al municipiului Baia Mare am trăit în tăcere, fără să mă plâng, cu sabia deasupra capului, terorizat în fiecare zi de către acești procurori sau anchetatori, indiferent că provin din DNA sau serviciile sistemului opresiv. Aceste lucruri s-au întâmplat zilnic. În fiecare zi am primit solicitări pentru a oferi tot felul de date. Au fost luate toate documentele care scoteau în evidență activitatea Primăriei, respectiv a mea ca și primar în perioada 2011-2013. Au fost date mandate de interceptare pe siguranță națională, emise de către Înalta Curte de Casație și Justiție, una dintre ele pe terorism internațional, și acest lucru, pe baza acelor protocoale despre care am aflat cu toții acum. Am trăit zilnic o presiune, respectiv acest atac concertat a celor de la DNA cu tot ceea ce înseamnă instrumente ale lor, respectiv presiune mediatică pentru că m-au dorit executat și îngropat.”

Potrivit primarului municipiului Baia Mare, această sesizare a instanței este de fapt o punere sub presiune a judecătorului care judecă dosarul aflat pe rolul instanței clujene.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt într-o zonă în care s-a ajuns la o limită și nu mai am de ce să tac, nu mai am de ce să țin în mintea mea și în sufletul meu lucruri pe care oamenii trebuie să le știe, despre activitatea unor instituții precum DNA sau SRI sau alte entități care fac abuzuri pe baza unor protocoale ilegale, dar să vorbesc și despre niște interese politice, economice de la nivel local sau central. Pentru că toate aceste lucruri funcționează mână în mână. Am fost arestat de către DNA în 2016 în ziua în care mi-am depus candidatura pentru a deveni primar al municipiului Baia Mare, din dorința acestui procuror Ionuț Vasile, unealta unor entități economice și politice, să mă țină ascuns într-un demisol al pușcăriei Gherla, în felul acesta sperând că unii vor pune mâna pe tot ceea ce înseamnă interese din perspectivă imobiliară, din perspectiva utilizării cianurilor în Baia Mare și a altor lucruri cu care băimărenii s-au confruntat de-a lungul timpului. Da, am luptat cu toată forța mea împotriva utilizării cianurilor în municipiul Baia Mare. Da, am dorit ca în zonele care înseamnă parcuri și zone de cartier care pot să fie utilizate ca agrement să blochez apariția unor construcții, a unor blocuri care pur și simplu ar fi însemnat batjocură pentru municipiul Baia Mare. Îi cunosc pe toți cei care funcționează dintr-o perspectivă a unor interese la nivel central și care au pe statul de plată sau în firmele lor lucrează oameni aparținând familiilor celor care lucrează în DNA sau servicii. Acest lucru va fi cunoscut pas cu pas”

Cătălin Cherecheș a fost umilit zilnic de către mecanismul parșiv al unor instituții care au în cadrul lor niște procurori care, în numele justiției, fac abuzuri, își bat joc de oameni, crezând că astfel, instituții care ar trebui să fie eficiente respectând legea vor fi eficiente mergând cu tăvălugul peste viețile oamenilor. Până în acest moment a tăcut, însă acum pune cărțile pe masă și vorbește despre tot ceea ce i s-a întâmplat în acești ani de când e primar al municipiului Baia Mare. Mai mult, Cătălin Cherecheș a formulat un denunț pentru abuz în serviciu pentru procurorul care îi instrumentează toate dosarele. Mai exact, îl reclamă în fața instanței pentru faptul că un act de sesizare al instanței trebuie să fie făcut după încheierea tuturor procedurilor aflate pe rol. Dar la dosarul la care face referire astăzi procurorul există două contestații. Acest dosar nu este în baza unor denunțuri ci este un act de autosesizare a celor de la DNA cu privire la ceea ce au extras ei din interceptările făcute de SRI, desecretizate în 2014.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Sunt convins că la un moment dat aceste lucruri vor intra în normalitate și mă lupt pentru acest lucru. Mă lupt inclusiv pentru românii care nu au puterea să se lupte, să spună despre abuzurile la care sunt suspuși, despre nemerniciile unor instituții și ale unor oameni care lucrează în aceste instituții. În momentul în care, vineri, mă aflam în fața instanței pentru a se soluționa o contestație, mă trezesc cu faptul că acest procuror, neavând dosarul în forma lui originală, a sesizat instanța cu privire laanumite fapte din acest dosar. Bineînțeles că analizezi tu ca și procuror Lămâie toată activitatea primarului Cătălin Cherecheș de ani de zile și te trezești să îl acuzi pentru faptul că, o societate din Elveția care a cumpărat piritele aurifere din zona adiacentă municipiului Baia Mare și orașului Baia Sprie, ecologizând zona, a dorit să aibă o revelanță socială și a făcut un contract de sponsorizare cu Municipiul Baia Mare pentru 60.000 de dolari cu următoarele obiective: amenajare loc de joacă pe strada Motorului, reabilitare Grădiniță de pe strada Horea, dotări la Pavilionul Regina Maria și susținerea evenimentelor culturale ale municipiului în anul 2013. Această sumă a fost introdusă în bugetul municipiului Baia Mare printr-o rectificare bugetară după care a fost distribuită pe obiectivele de investiții și serviciile pe care le-am menționat. Și se spune că am luat mită aceste lucruri. Mai bine zis am luat mită beneficii de imagine prin faptul că s-a procedat la acest contract de sponsorizare. Acest contract de sponsorizare completeză niște investiții care sunt la aproape la nivelul de 2 milioane de euro. Mă întreb ce logică și ce minte, dar și profesionalism ai tu, Procuror Lămâie, făcând astfel de acte de sesizare ale instanței. Oare șefii tăi care au semnat se gândesc că pot ajunge în pușcărie alături de tine pentru aceste abuzuri pe care le-ai făcut? Pentru că mai devreme sau mai târziu, indiferent că tu astăzi ești cocoțat pe o masă șubredă a DNA-ului la Cluj nu înseamnă că la nesfârșit vei fi protejat de SRI sau de către cei care conduc politica la nivelul Transilvaniei. Cred că și cei care au instrumentat acest dosar, procurori, polițiști și șefi ai acestor instituții, care și-au pus semnătura pe toate actele de procedură , vor răspunde în fața legii. Niciun moment nu voi da înapoi în a-i face pe acești oameni să răspundă. Asta pentru că societatea noastră trebuie să fie curățată de acești oameni ipocriți care își bat joc de români și de lege.”

De când a ajuns primar al municipiului Baia Mare, timp de trei ani, Cătălin Cherecheș este interceptat, i se violează viața privată și profesională. Serviciile au avut acces în toate sistemele informatice din casa și biroul lui, i-au înregistrat întreaga familie, și au realizat interceptarea pe orice tip de suport în mediul ambiental pe o perioadă de trei ani de zile.

Acuzațiile din dosarul sesizat instanței maramureșene au fost rând pe rând demontate de către Cătălin Cherecheș. În una dintre ele se semnalează că primarul municipiului Baia Mare ar fi luat mită o sumă de bani pe care ar fi folosit-o în cadrul unei entități media pentru a beneficia de servicii de promovare. Dacă în această nouă sesizare formulată Cătălin Cherecheș pare proprietarul acestei entități media, în dosarul aflat pe rolul instanței clujene, Cătălin Cherecheș ar fi luat mită această societate. Lucruri care nu au nicio logică.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Se spune că servicii publicitare s-au făcut și la o entitate care se numea Emaramureș pe care în dosarul din instanță procurorii spun că am vrut să o iau mită. Acuma spun că această societate era a mea. Păi, domnule Lămâie hotărăște-te! Ori e societatea mea, ori e societatea pe care am vrut să o iau mită. Fii coerent! Înțeleg că ai o problemă în dosarele din instanță, înțeleg că ai o problemă de legalitate și ți-e frică de pușcărie, dar vreau să spun că pușcăria e pentru oameni. Stai liniștit, cu siguranță o să îți fie mult mai bine și te vei echilibra și te vei și îngrășa puțin pentru că răutatea nu face decât să te sece și să te usuce. Eu consider că în acest moment punem toate cărțile pe masă și jucăm cu toate armele pe care le avem pentru că nu fac decât să mă lupt pentru mine și familia mea, pentru onoarea mea, pentru băimărenii care au văzut ce înseamnă batjocura pe care am simțit-o eu, extrăgându-mă din această comunitate și lăsând orașul în mizerie. Pe de altă parte, vorbim despre mită ca și imagine în 2013, când în 2012 am fost ales ca și primar și tu ai alegeri peste patru ani și tu ai câștigat cu 73%. Aici vorbim deja și de prostie”

Un alt element este coruperea alegătorilor, aspect extras din interceptările făcute de SRI. În 2011, Cătălin Cherecheș sponsorizeză acțiuni umanitare ale unor comunități defavorizate, mai exact romi. Procurorul, orbit de răutate și tot ceea ce înseamnă otrava sufletului lui, spune că primarul municipiului Baia Mare a acordat acest sprijin pentru a fi votat în 2012, după un an de zile. Din perspectivă legală, orice fel de încălcare a legilor electorale se întâmplă exclusiv în perioada campaniei electorale.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Domnule procuror Ionuț Vasile, așa-zis procuror stahanovist, puneți burta pe carte. Cu siguranță că în pușcărie, acolo unde veți ajunge după toate abuzurile pe care le-ați făcut și pentru toată batjocura la care m-ați suspus pe mine și pe mulți alții, pentru că sunteți un om condamnat de CEDO pentru ceea ce ați făcut ca și abuzuri în alte dosare a altor oameni care nu au curajul să vorbească, veți ajunge acolo și cu siguranță că o să am suficient suflet să vă trimit cel puțin niște reviste”

Fals în declarații este un alt aspect semnalat în sesizarea depusă de DNA la instanța maramureșeană. În 2017, în declarația de avere, Cătălin Cherecheș a declarat împrumutul pe care l-a luat de la o persoană fizică și împrumutul oferit unei alte persoane fizice, respectiv speța cu care este în fața instanței clujene.

„Bineînțeles, domnul procuror uită că în aprilie m-a arestat și m-a și suspendat până în mai 2017, ceea ce înseamnă că nu aveam niciun fel de obligație să depun o declarație pentru ceea ce s-a întâmplat din aprilie 2016 până în mai 2017. Tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă am reintrodus în declarația de avere în momentul în care am revenit în Primărie, când aveam poziția legală să depun o declarație de avere. Și după ce acest lucru s-a întâmplat, acest domn procuror a devenit din nou vulnerabil pentru faptul că încet-încet i se demantelează nemerniciile pe care le-a făcut. Așadar, aștept să văd modul în care s-a sesizat instanța. Voi depune și plângerile penale la adresa celor care au făcut aceste acte pentru că lucrurile trebuie să funcționeze într-o logică a respectului față de Lege. Dacă în 2016 interesul era să fiu arestat și să fiu ascuns undeva, să nu pot să îmi exercit dreptul legal de a face campanie electorală, astăzi nu ne aflăm în campanie electorală dar ne aflăm într-o zonă de interes a procurorului de a pune presiune pe judecători. Mai mult, voi solicita instanței modul în care s-a făcut distribuirea acestui dosar cu care a fost sesizată instanța, dacă a fost făcută aleatoriu sau de către președintele Tribunalului Maramureș. Asta pentru că dosarele unora ajung cam la aceeași judecătoare.”

În cadrul conferinței de presă, Cătălin Cherecheș a solicitat directorului SRI, Eduard Hellwig să explice interesele pe care le are în raport cu persoana lui, cu municipiul Baia Mare. Mai mult, pe Legea 544 va solicita toate contractele de parteneriat și sponsorizare de care au beneficiat începând cu 2011 și până astăzi.