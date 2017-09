Primarul Cătălin Cherecheş despre noile acuzaţii care-i sunt aduse – “Este un proces de hărţuire (…) de când am devenit primar “

Primarul muncipiului Baia Mare a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre noile acuzaţii care – i sunt duse de către procurori, dar şi despre abuzurile şi hărţuirea la care este supus de când a devenit primar. Cătălin Cherches spune că este vorba despre o hărţuire continuă, într-o ţară în care corupţia se regăseşte şi la nivelul entităţilor de vârf ale statului.

“Este un proces de hărțuire care se produce începând cu 2011, de când am devenit primarul municipiului Baia Mare. De atunci, îmi este analizată activitatea în detaliu de fiecare dată. Toate lucrurile care țin de demersurile administrative pe care le fac ca și primar sau cele pe care le fac colegii mei și pe care le avizez. Am constatat în 2013 că sunt suspectat în dosarul numărul 12, instrumentat de DNA Cluj, dosar în care am calitatea de suspect pentru jumătate din infracțiunile cuprinse în Codul Penal. Cu siguranță că lucrurile ar fi fost într-o limită normală dacă cineva ar fi evaluat faptul că nu există niciun fel de prejudiciu în acest dosar, ar fi evaluat faptul că nu există niciun fel de constituire de parte civilă împotriva mea și ar fi analizat și luat în considerare faptul că nu există niciun fel de declarație împotriva mea.

În 2008 am fost unul dintre parlamentarii care am trecut în declarația de avere o sumă primită de la mama mea, obținută în baza unei vânzări a unui imobil, o sumă de 1.500.000 de euro. Aveam obligația ca timp de un an de zile să trec această sumă în declarația de avere. Devenind primar al municipiului Baia Mare, am considerat că trebuie să reamintesc acest lucru și ca o chestiune de noaptea minții, se consideră că, deși este vorba de aceeași sumă, același contract, este vorba despre o altă sumă. O prostie care are de-a face doar cu ordinul pe unitate pe care l-au primit procurorii și angajații DNA de-a executa tot ce mișcă. Eu consider că suntem totuși într-un stat democratic care trebuie să respecte toate normele legale, tot ceea ce înseamnă drepturi constituționale, drepturi ale omului, drepturi CEDO, lucru care, din păcate, nu se întâmplă. Am considerat și consider în continuare că trebuie să vorbesc public despre aceste lucruri pentru că nu e vorba de mine, ci este vorba despre lucruri care se întâmplă multor oameni în această țară care suferă din cauza acestor abuzuri. Cred că România nu trebuie să fie o țară a abuzurilor sau o țară unde oamenii trebuie să fie executați după o listă pe care o fac unii sau alții prin tot felul de vile, sedii ale unor partide sau ale serviciilor secrete, ONG-uri care ascund interese imobiliare. La un moment dat, nimeni nu mă va putea opri să spun cine și de ce dorește să îl execute pe Cătălin Cherecheș. Sunt chestiuni care țin de interese locale și de procurori care vin, din când în când, prin Baia Mare prin diverse cârciumi și au diverse înțelegeri de prin 2010 sau sunt alții, de prin structuri mult mai rafinate și consolidate din perspectiva statului care, din interese politice și economice doresc să dirijeze banul public spre diverși operatori care doresc un trai mai bun.

Sunt de părere, și îmi asum acest lucru, că cea mai mare corupție în România este la nivelul entităților de vârf ale statului, și mă refer la Procuratură, DNA și Serviciile Secrete.

Sunt acuzat de coruperea alegătorului. Am ajutat o familie cu sume nesemnificative și cinci kilograme de carne. Se întâmpla în primăvara anului 2011, iar alegerile locale au avut loc în 2012. Iei telefonul unui individ și să iei niște mesaje din 2011 și să observi cum ai ajutat niște oameni pentru o înmormântare sau pentru Ziua Internațională a Romilor cu sume nesemnificative de bani sau cu cinci kg de carne sau beri, lucru care s-a întâmplat în 2011 și spunând, tu procuror al Direcției Naționale Anticorupție că aceasta reprezintă mituirea alegătorilor în 2012. Cătălin Cherecheș dă câteva kilograme de carne și beri și câțiva lei în 2011 ca să te voteze după un an și jumătate… Acești oameni ori sunt proști, ori nu mai au niciun Dumnezeu! Pe de altă parte, am observat că prin astfel de tertipuri se aduc în faza de urmărire penală, ca martori, foarte mulți dintre cei pe care i-am înscris în lista auxiliară de martori care îi doresc încuviințați de către instanță în dosarul meu penal. Acest lucru se întâmplă pentru a fi presați, pentru a fi constrânși și pentru a li se sugera ce ar trebui să spună în instanță. Mai mult, atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum își doresc cei de la DNA, li se face automat un dosar pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. Bineînțeles, că în astfel de dosare nimeni, chiar dacă sunt avizat și orice fel de declarație afectează și dosarul meu penal, nu îmi este permis accesul la un astfel de demers. Sunt convins că toți cei care fac astăzi abuzuri vor avea de plătit, ori penal, ori material, ori în fața lui Dumnezeu. Le-am spus și ieri celor de la DNA. Măsura în această viață nu o dă nici DNA-ul, nici instanța, o dă doar Dumnezeu. Când faci rău ți se întoarce rău și acest rău e dat de către instanța supremă, instanță care nu este nici la Cluj, nici la București, ci undeva în cer! ” a declarat primarul muncipiului Baia Mare .